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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 22. Oryantasyon Günleri tüm hızıyla devam ediyor.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 22. Oryantasyon Günleri tüm hızıyla devam ediyor. 9 Eylül 2019 tarihinde başlayan 22. Oryantasyon günlerine bu güne kadar 1000’e yakın öğrenci katıldı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 22. Oryantasyon Günleri tüm hızıyla devam ediyor.

28 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek olan Oryantasyon Günleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Program kapsamında, DAÜ’ye yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla bir dizi seminer ve gezi etkinliklerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli pek çok sosyal ve kültürel etkinlikler yer alacak.

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Oryantasyon Günleri kapsamında, yeni gelen öğrenciler Ercan Havalimanı, Gazimağusa ve Girne Limanları’nda karşılanıp yurtlarına yerleştiriliyor. Yeni gelen öğrenciler ve aileleri için DAÜ – 2 Yurdu, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu ile Uluslararası Ofis’te danışma masaları kurularak öğrencilere ve ailelere en iyi şekilde ulaşılmaya çalışılıyor. 16 Eylül – 26 Eylül 2019 tarihleri arasında her akşam saat 20:00’de, DAÜ – 2 yurdu önünde sinema filmi gösterimleri, oyunlar ve canlı müzik gibi çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler yapılacak. Bu sayede üniversiteye yeni gelen öğrenciler sosyal bir ortamda tanışıp kaynaşma fırsatını elde edecekler.

 

Ayrıca, program kapsamında yeni öğrencilere KKTC’yi yakından tanıtabilmek amacıyla 20 Eylül 2019 tarihinde Gazimağusa turu, 21 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa ve Girne turu ve 22 Eylül 2019 tarihinde ise Karpaz turu gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler düzenlenen şehir turları ile KKTC`yi daha yakından tanıma fırsatını elde ederken, merak ettikleri tüm soruları cevaplamak üzere söz konusu turlar kapsamında görevli asistanlar kendilerine refakat edecektir.

 

Hoşgeldin Gecesi 27 Eylül’de

DAÜ 22. Oryantasyon Günleri kapsamında 27 Eylül 2019 tarihinde yeni kayıtlı öğrencilerin Üniversiteye gelişlerini kutlamak için “Hoşgeldin Gecesi” gerçekleştirilecek. Saat 19:30’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan gecede KKTC’nin önce gelen sanatçılarından Ahmet Evan ve The Healers grubu sahne alacak.

 

Gecede ayrıca Fakülte ve Yüksekokul tanıtımları ile Öğrenci Kulüplerinin tanıtımları, çeşitli spor yarışmaları, sahne gösterileri ve rekreasyon etkinlikleri yer alacak. Tüm yeni öğrenci ve velilere Kıbrıs Mutfağı’na özgü lezzetlerin de ikram edileceği Hoşgeldin Gecesi’nde DAÜ’ye yeni gelen öğrenciler sosyal bir ortamda biraraya gelme ve kaynaşma şansı yakalayacaklar.

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