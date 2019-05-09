Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri yapılan zamları protesto etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri 2019-2020 öğretim yılı ücretlerine %20 zam yapılmasıyla birlikte rektörlük binasında toplanarak eylem gerçekşetirdi.

Öğrenciler, “okul ücretlerinin çok pahalı olduğunu, müşteri değil öğrenci olduklarını ve senetoyu protesto etmek için toplandıklarını, yapılan zammın hem öğrencilere hemde ailelerine ağır bir yük yüklediğini, çoğu öğrencinin okulu bırakma kararı aldığını veya geçiş yapma kararında bırakıldığını, bu ağır maduriyetin giderilmesini talep ediyoruz okul ücretlerini maksimum yüzde 6-8 oranında zam yapılamsını talep ediyoruz” denildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise “ Zamlarda yüzde 32 zam yansıtılmamıştır, yüzde 20 yansıtılmıştır yök kılavuzunda enflasyon oranını aşmamak kaydıyla zam yapılmalıdır yazar, geçen sene yurtlara zam yapılmadı, uçak ve gemi fiyatlarının bir kısmı karşılandı, yemekhanedeki fiyatlarında bir kısmını biz karşıladık, ama bu seneye baktığımızda yansıtılan miktar yüzde 20’dir” ifadelerini kullandı.

Rektör, öğrenciler ile ortak çözüm bulmak için toplantı yaptı. (MHA)