Doğu Akdeniz Üniversitesi sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlatacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi, (DAÜ) ülkemizde yaşanan kötü hava koşullarından dolayı Lapta, Alsancak, Dikmen gibi bölgelerde yaşanan sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlatma kararı almıştır.

Selden etkilenenlere maddi destek olmak amacıyla açılacak olan hesapta toplanacak olan miktar, DAÜ tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı Koordinasyon Merkezi’ne teslim edilerek mağdurlara ulaştırılması sağlanacaktır.

Yardım kampanyasına destek olmak isteyen duyarlı vatandaşlarımız Doğu Akdeniz Üniversitesi “SEL FELAKETİ BİR DAHA OLMASIN” adı altında açılan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası 11-304-6170537 numaralı Türk Lirası (TL) hesabına yardımda bulunabilirler.

DAÜ tarafından 24 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek olan söz konusu kampanya #BirDahaOlmasın “hashtag”i ile yürütülüyor.