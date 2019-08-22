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Doğu Akdeniz Üniversitesi Shanghai listesinde

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2019’da Alan Sıralamaları listesinde yer aldı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Shanghai listesinde

Uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), bu kez de 2009 yılından bugüne dünya üniversiteleri sıralamasını yapan Çin merkezli ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2019’da Alan Sıralamaları listesinde yer aldı. 

DAÜ, söz konusu sıralamada Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında 76-100 bandında yer alarak, Kıbrıs adasından listeye giren tek üniversite olma başarısını gösterirken, Türkiye üniversiteleri arasında da birinci sırada yer aldı. DAÜ haricinde Türkiye üniversitelerinden Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında listeye girmeyi başaran tek üniversite olan Akdeniz Üniversitesi ise 151-200 bandında kendine yer buldu.

Diğer yandan DAÜ, ShanghaiRanking’in İktisat Bilimleri alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) listeye girme başarısını gösteren tek üniversite olurken, Türkiye ve Kıbrıs adası üniversiteleri arasında da birinci sırada yer aldı. İktisat Bilimleri sıralamasında ilk 500’de yalnızca üç Türkiye üniversitesi yer alırken; birinci sırada olan DAÜ ve ikinci sırada olan Koç Üniversitesi 301-400 bandında, üçüncü sırada olan Boğaziçi Üniversitesi ise 401-500 bandında yer aldı. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden listeye girme başarısını gösteren tek üniversite olan University of Cyprus da İktisat Bilimleri alanında 401-500 bandında yer alarak DAÜ’nün gerisinde listede kendisine yer buldu. 

SHANGHAİRANKİNG SIRALAMASI HAKKINDA

Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) ilk olarak Haziran 2003’te Shanghai Jiao Tong University, Graduate School of Education, Center for World-Class Universities (CWCU) tarafından yayımlandı ve her yıl güncellendi. 

2009 yılından itibaren söz konusu dünya sıralamalarının telif ve yayıncılık hakları Çin merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşu olan ShanghaiRanking Consultancy tarafından alındı. 

Herhangi bir üniversite ya da devlet kurumu ile bağı bulunmayan ShanghaiRanking Consultancy, söz konusu sıralamaları, alanlarda yapılan yayınlar ve başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden yapıyor. 

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