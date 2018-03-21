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Doğu Akdeniz üzerindeki uçuşlarda ciddi GPS sorunu

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Doğu Akdeniz semalarındaki uçuşlarda “benzeri görülmemiş” bir elektronik konum belirleme sistemi (GPS ) sorunu yaşandığı; bu nedenle hem Türkiye, hem de Rum Sivil Havacılık Dairelerinin NOTAM’lar yayımladığı bildirildi.
Doğu Akdeniz üzerindeki uçuşlarda ciddi GPS sorunu

Fileleftheros, haberi “Doğu Akdeniz’de GPS Uçuş Sinyalleri Kayboluyor…. Artan Sorun Nedeniyle Sivil Havacılık Hava Seyrüsefer İçin Acil Durum Uyarısı- NOTAM Yayımladı” başlığıyla birinci sayfasından yayımladı.
Habere göre, Rum Sivil Havacılık Dairesi tarafından yayımlanan A0356/18 sayılı NOTAM’da “Lefkoşa FIR hattındaki uçan uçakların pilotları bazı durumlarda GPS sinyallerinde kesintiler gözlenmiştir. Lefkoşa FIR’ında uçan pilotlar, yeni bir emre kadar dikkatli olmalıdır”  deniliyor.

Gazete, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu bölge ülkelerinin uçuş güvenliği makamlarının alarmda olduğunu ve bu ciddi sorunun nedenini bulmaya çalıştığını; sorunun  ya elektronik harp sistemleri ya da bölgeyi kapsayan bazı GPS uydularından kaynaklı olabileceğini yazdı.

Haberde “Lekfoşa FIR Hattı”nda son iki ay içerisinde seyreden yolcu ve özel uçak pilotlarının GPS sinyali kesildi bildirimlerinin son günlerde, özellikle de son 48 saat içerisinde yoğunlaştığı kaydedildi. Sorunun, “Lefkoşa FIR Hattı”nın  farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanıyor olduğuna vurgu yapıldı.
Sorunun, ya GPS sinyalinin kesilmesi veya yanlış konum gösterme gibi iki farklı şekilde gözlemlendiğini kaydeden gazete, uçakların GPS dışında başka alternatif konum saptama sistemleri bulunduğuna işaret etti.
Gazete, bölgede gerek Amerikan, gerek Rus savaş uçaklarının uçmakta olduğunu, bunların bu sorunu yaratma potansiyeline sahip olduklarını ancak sorunun onlardan kaynaklanmıyor göründüğünü haberine ekledi. 

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