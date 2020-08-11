  • BIST 1.110
  • Altın 455,741
  • Dolar 7,2351
  • Euro 8,5204
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2280 test yapıldı, 8 pozitif vaka

Doğu Akdeniz: Yunanistan basınına göre 'Türk-Yunan ilişkileri bıçak sırtında'

» »
Oruç Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de ilan edilen NAVTEX bölgesinde sismik araştırmalara başlaması, Yunan basınının en önemli gündem maddesi.
Doğu Akdeniz: Yunanistan basınına göre 'Türk-Yunan ilişkileri bıçak sırtında'

Oruç Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de ilan edilen NAVTEX bölgesinde sismik araştırmalara başlaması, Yunan basınının en önemli gündem maddesi. Ülkede son gelişmeler televizyon ve radyolarda hep ilk haber. Yunan gazeteleri de gelişmeleri manşetten duyurdu.

Yapılan yorum ve analizlerde önümüzdeki günlerin çok kritik olduğuna dikkat çekilirken, ABD ve Almanya'nın Oruç Reis'in bölgeden ayrılması için çağrı yaptığı vurgulanıyor.

_113887527_taneasifirnoktasindayiz.jpg

Liberal Ta Nea gazetesinin manşeti, "Türk Yunan İlişkileri Sıfır Noktasında".

Gazetedeki haberde; "Türkiye'nin provokatif önlemlerine karşı Atina, kararlığını ortaya koydu. Doğu Akdeniz'de 28-30 boylamları arasında savaş oyunları oynanıyor. Oruç Reis, Yunan kıtasahanlığının 25 km içinde kablolar serdi ancak bölgdeki savaş gemilerinin çıkardıkları gürültüden sismik araştırma yapamıyor. İki Yunan fırkateyn ile denizaltılar Oruç Reis'i yakın takibe aldı. Berlin tarafları diyalog masasına çağrıyor. Yunanistan Başbakanı NATO'nun eşit mesafe tutumundan rahatsız" gibi haber başlıkları var.

_113887519_eleftherostypossnrharb.jpg

İktidar yanlısı Eleftheros Typos gazetesinin manşeti "Doğu Akdeniz'de Sinir Harbi". Gazeteden bazı haber başlıkları ise şöyle:

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM Genel Sekreteri Guterres: "Lübnan'ı Mümkün Olan Her Şekilde Desteklemeyi Sürdüreceğiz"11 Ağustos 2020 Salı 09:58
  • Putin, seçimleri önde tamamlayan Lukaşenko'yu tebrik etti10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:02
  • Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Yüzde 80,23 Oyla Yeniden Seçildi10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:54
  • (Son Dakika) Muhalif aday Tihanovskaya'dan Lukaşenko'ya iktidarı barışçıl yoldan bırakma çağrısı10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:59
  • AB'den aşı müjdesi!10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:34
  • Ege Ve Doğu Akdeniz’de “Yakıcı” Hafta10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:26
  • Meis Adası: Doğu Akdeniz'in en küçük adalarından Meis, Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından neden önemli?08 Ağustos 2020 Cumartesi 23:18
  • AB seyahat listesini güncelledi08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:45
  • AB: Üye Ülkeler Türkiye İle İlişkilerin Güçlendiğini Görmek İstiyor07 Ağustos 2020 Cuma 16:25
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis: “mısır ile yaptığımız anlaşma meşru"07 Ağustos 2020 Cuma 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti