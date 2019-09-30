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Doğu Akdeniz'de Fatih ve Oruç Reis'e İHA koruması

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Doğu Akdeniz'de Fatih ve Oruç Reis'e İHA koruması.. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol arama gemileri Fatih ve Oruç Reis'i, İHA'lar koruyor.
Doğu Akdeniz'de Fatih ve Oruç Reis'e İHA koruması

Başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin karşı çıkması ve engelleme çalışmasına rağmen Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri sürüyor.

İHA VE DENİZ KARAKOL UÇAKLARI EŞLİK EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerimize, Deniz Karakol Uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor." denildi.

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