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Doğu Akdeniz'de İsrail-Yunanistan-Kıbrıs ortaklığına ABD de destek verecek

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Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in bölgede kuracağı ortaklığa desteğe dair yasa tasarısı Senato'dan geçti
Doğu Akdeniz'de İsrail-Yunanistan-Kıbrıs ortaklığına ABD de destek verecek

Doğu Akdeniz'de İsrail-Yunanistan-Kıbrıs ittifakını destekleyecek yasa tasarısı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nden geçti. 

Kathimerini gazetesi Washington muhabiri Katherina Sokou, ABD Senatosu'nda Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı yasa tasarısının geçtiğini duyurdu. Tasarıya göre, ABD; Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in bölgede kuracağı enerji ve savunma ortaklığını tamamiyle destekleyecek. 

Tasarıya göre ayrıca; Kıbrıs’a silah satışı ile ilgili kısıtlamalar kaldırılacak, Yunanistan’a 3 milyon ABD Doları tutarında askeri doğrudan yardım yapılacak ve 2020-2022 yılları arasında mali dönemlerinde Yunanistan ve Kıbrıs’a Uluslararası Askeri Eğitim yardımı yapılacak.

Ne olmuştu?

Türkiye ve Güney Kıbrıs arasındaki gerginliğin boyutu, 2010'dan itibaren Doğu Akdeniz'de zengin hidrokarbon yataklarının keşfedilmesi ve uluslararası büyük enerji şirketlerinin bölgeye akın etmesiyle birlikte artmaya başladı.

ABD'nin Noble ve Exxon Mobil şirketlerinin yanı sıra İtalyan ENI ve Fransız Total şirketleri Kıbrıs ile yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde bölgede faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Exxon Mobil'in 2018 sonunda Kıbrıs'ın güney tarafında yer alan 10 numaralı parselde doğalgaz aramaya başlaması gerginliği daha da artıran bir adım oldu.

Geçen ay, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, East-Med adıyla enerji alanında işbirliği kararı aldı. Netanyahu, Anastasiadis ve Çipras Güney Kıbrıs'ta buluştu. Üç ülke, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya uzanacak bir boru hattı inşa etmeyi planlıyor. Hat şu anki planda Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji sahasında baypas ediyor

Ankara'nın Güney Kıbrıs'ın bu hamlesine yanıtı gecikmedi. İlk sondaj gemisi Fatih'i Türk savaş gemilerinin korumasında Akdeniz'e çıkaran Türkiye, kendi kıta sahanlığında kalan bölgelerde doğalgaz arama faaliyetlerine başladı. Türkiye, ikinci sondaj gemisi Yavuz'un da hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs karasularında doğalgaz arama faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunan basınına yaptığı bir açıklamada "Yavuz" ve "Fatih" araştırma ve sondaj gemilerinin bölgedeki varlığından duyulan endişe için, "Yunan karasularında sondaj yapılmasına izin verilmeyeceğini, gerekli önlemlerin alındığını" söylemişti.

Yunan ordusunun Doğu Akdeniz'de olası bir gerginliğe karşı bekletildiği haberleri üzerine geçen hafta Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'e durumunda ABD veya AB'den ordu desteği geleceğine güvenebilir miyiz?" diye sorulmuştu. Bakan bu soruya cevap olarak, "Bağımsız hareket etmemiz gerekecek" demişti.

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