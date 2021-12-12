  • BIST 2.035,48
  • Altın 788.92105
  • Dolar 13.8827
  • Euro 15.7135
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Doğu Akdeniz’de Maraş İçin Gizli Diyaloglar

» »
Doğu Akdeniz’deki Gerginliğin Azaltılması İçin Perde Gerisi Faaliyetler Ve Seçenekler Belgesi Işığında AB Dış İlişkiler Konseyi Rum Basınının Gündeminde
Doğu Akdeniz’de Maraş İçin Gizli Diyaloglar

Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılabilmesine yönelik yöntemler bulunabilmesi için perde gerisinde yoğun faaliyetlerde bulunulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Enerji Yeniden Katalizör… Gerginliğin Azaltılması İçin Perde Gerisinde Faaliyetler Yürütülüyor, Ankara’ya Teşvik Veriliyor” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, doğalgazın Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmasına yönelik katalizör olması ve Kıbrıs sorununun çözümünde teşvik olarak rol oynaması için perde gerisi faaliyetler yapıldığını yazdı.

Gazete, bahsi geçen “paketleme” ve Güven Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) ileri götürülmesi yaklaşımının, bir yandan Türkiye’ye yönelik yaptırımlardan kaçınmak, diğer yandan da Türkiye’nin bölgede yarattığı baş ağrısından kurtulmak için seçildiğini kaydetti.

Henüz resmiyet kazanmamış olan bu perde gerisi faaliyetleri AB üyesi ülkeler ile AB bürokrasisinin başlattığını belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin de bu faaliyetlere kayıtsız kalmadığına işaret etti.

Gazete, perde gerisindeki güçlerin, Türkiye’nin uç faaliyetlerini sonlandırıp müzakere sürecini yeniden ısıtabilmek için, Kıbrıs sorunu ile enerji konusu arasında bağlantı kurmaktan başka bir yöntem bulunmadığını ifade ettiğini ve bu yöntemin yeni olmayıp geçmişte de denendiğini; ancak sonuç alınamadığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, AB Siyasi ve Güvenlik Komitesi’nin son toplantısında Türkiye’nin tavrı ve AB tarafından uygulanabilecek yaptırımlarla ilgili tartışma yapıldığını ve bu tartışmada Almanya temsilcisinin, çözüme yardımcı olabilecek GYÖ’ler gibi bazı tedbirler bulunduğuna işaret ederek, karar ön taslağına dahil edilen maddelere atıfta bulunduğunu kaydetti.

Haberde, Rum Yönetimi’nin, tartışmanın konusunun Türkiye’ye uygulanacak yaptırımlar olması bağlamında Almanya’nın bu görüşüne tamamen karşı çıktığı ve iki konu arasında alaka bulunmadığını vurguladığı belirtildi.

Gazete, Rum Yönetimi’nin, enerji konusunun GYÖ’lere dahil edilmesinin kabul edilmesi ve Kıbrıs sorunu ile enerji konusunun bağlanması halinde, konunun iki toplumlu boyut kazanacağı ve Türk tezlerini tatmin edeceği görüşünde olduğunu; tedbirlerle ilgili nihai görüntünün de yarınki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında belli olacağını yazdı.

Haberde ayrıca, AB’nin “Seçenekler Belgesi”nin ön taslağında, GYÖ’lerin umut verdiğinden ve iki toplum arasındaki ayrılık eğilimlerini azaltabilecek olmasından bahsedildiği ifade edilirken, hidrokarbon arama çalışmalarıyla ilişkili gerginliğin azaltılması gerektiğine vurgu yapıldığı kaydedildi.

“MARAŞ İÇİN GİZLİ DİYALOGLAR”

Öte yandan Kathimerini gazetesi ise, Rum Yönetimi’nin iyileştirilmesini umduğu “Seçenekler Belgesi”nin, üye ülkelerin yaptığı ilk okumada kabul görmediğini ve Türkiye’ye yaptırım uygulanmasıyla ilgili tüm düşüncelerin reddedildiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak geçtiğimiz günlerde yapılan COREPER toplantısında Almanya’nın öne çıkarak Türkiye aleyhindeki tedbirler konusunda çekinceleri olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

AB’nin “Seçenekler Belgesi”nin, hidrokarbon yatakları konusunda Güven Yaratıcı Önlemler’i gündeme getirdiğini ve Rum Yönetimi’nin elini güçsüzleştirdiğini belirten gazete, Almanya’nın da Türkiye aleyhindeki yaptırımlar olasılığını sıfırladığını yazdı.

Gazete, Almanya’nın Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “korsan eylemlerden” sonra, şimdi de Maraş konusunu savuşturduğunu ve Rum Yönetimi’nin AB’deki ortaklarından da Maraş’ın yüzde 3,5’lik kısmının açılması konusuna “benzeri görülmemiş bir müsamaha gösterildiğini” belirtti.

Son 24 saat içerisinde yaşanan gelişmelerin, yarınki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının Rum Yönetimi açısından zorlu geçeceğine işaret ettiğini kaydeden gazete, Seçenekler Belgesi’nin mevcut şekliyle yetersiz olduğunu ve Türkiye’nin “kulağını çekmediği” gibi, Erdoğan rejimi aleyhinde hiçbir esaslı tedbir içermeyip Rum Yönetimi’ni güçsüzleştirdiğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin AB’deki ortaklarının                “Seçenekler Belgesi” ile ilgili ilk okumada belgeyi kabul etmediklerini ve Türkiye’ye yaptırımları reddettiklerini de belirtirken, Almanya’nın güçlü bir devletler lobisi organize ettiğini kaydetti.

Haberde, elde edilen bilgilere dayanılarak, Almanya temsilcisinin yarınki toplantıda Seçenekler Belgesi’ne atıfta bulunulabileceğini; ancak Türkiye aleyhinde yaptırım kararı alınamayacağını söylediği ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta Yurt Dışı Okul Gezisinden Dönen Üç Öğrencide “Omicron Varyantı” Tespit Edildi11 Aralık 2021 Cumartesi 17:23
  • 5’inci Parsel Resmen Exxonmobil-Katar Enerji’de11 Aralık 2021 Cumartesi 16:54
  • Stewart Liderlerle Dün İlk Görüşmelerini Yaptı11 Aralık 2021 Cumartesi 16:37
  • AB Dışişleri Bakanlarının Görüşmesinde Türkiye’ye Karşı Yaptırım Beklenmiyor11 Aralık 2021 Cumartesi 15:59
  • Türkiye Aleyhindeki Seçenekler Belgesinde Yer Alan Tedbirler Rum Basınında10 Aralık 2021 Cuma 17:29
  • Trodos Dağları Avrupa’nın Önemli Floralarından10 Aralık 2021 Cuma 16:41
  • Güney Kıbrıs’ta 3 Kişide “Omicron” Varyantı Tespit Edildi10 Aralık 2021 Cuma 16:23
  • Anastasiadis, Stewart ile ilk kez bir araya geldi10 Aralık 2021 Cuma 13:47
  • Anastasiadis Madrid’de İspanya Başbakanı Sanchez’le Bir Araya Geldi10 Aralık 2021 Cuma 13:14
  • Yolsuzluk Soruşturmalarında Şahitlik Veya Muhbirlik Yapanlara Koruma09 Aralık 2021 Perşembe 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti