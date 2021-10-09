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Doğu Akdeniz’de Navtex gerginliği

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Türkiye Cumhuriyeti’nin son ilan ettiği Navtex’e Kıbrıs Cumhuriyeti karşı –Navtex (anti navtex) ile cevap verdi.
Doğu Akdeniz’de Navtex gerginliği

Türkiye Cumhuriyeti’nin son ilan ettiği Navtex’e Kıbrıs Cumhuriyeti karşı –Navtex (anti navtex) ile cevap verdi. Türkiye yayınladığı Navtex ile 16 Aralık’a kadar Doğu Akdeniz’de Oruç Reis sismik gemisiyle araştırma yapacağını duyurmuştu.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre, Türkiye’nin Navtex’i, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan ettiği 'Münhasir Ekonomik Bölge’nin küçük bir kısmını kapsıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti ilan ettiği karşı –Navtex ile egemenlik haklarının ihlal edildiğini savundu.

Navtex nedir?

Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir.

CNA

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