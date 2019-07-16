  • BIST 98.028
  • Altın 257,762
  • Dolar 5,7049
  • Euro 6,3986
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Doğu Akdeniz’de sondaj restleşmesi sürüyor, adada çıkmaz büyüyor

» »
AB’nin yaptırım kararına Türkiye Akdeniz’e dördüncü bir gemi gönderme kararıyla karşılık verdi. Kıbrıslı Rumlar ise Kıbrıslı Türklerin ortak komite önerisini geri çevirdi.
Doğu Akdeniz’de sondaj restleşmesi sürüyor, adada çıkmaz büyüyor

Sondaj restleşmelerine sahne olan Doğu Akdeniz'de sular durulmuyor. AB'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine son verme çağrısı yaparak yaptırım kararı almasına tepki gösteren Ankara yeni bir hamleyle Akdeniz'e dördüncü bir gemi gönderme kararı aldığını açıkladı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, yürütülen arama ve sondaj faaliyetlerinin "aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini" aktardı, Fatih ve Yavuz Sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemisine ilaveten MTA Oruç Reis adlı dördüncü bir geminin daha Doğu Akdeniz'e gönderileceğini duyurdu.

AB, Pazartesi günü Brüksel'de yapılan Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Türkiye'ye dört başlıkta yaptırım uygulama kararı almış, gelişmelerin yakından izleneceğine dikkat çekerek, Türk hükümetinin AB üyesi Kıbrıs'ın "egemenlik haklarını ihlal eden faaliyetlerine" son vermemesi halinde gelişmelerin yeniden değerlendirileceğini duyurmuştu.

Adada çıkmaz sürüyor

Türkiye'ye yaptırım kararı alan AB'nin üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk tarafının cumartesi günü ilettiği ortak komite önerisini reddetti.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Vasilis Palmas, Kuzey Kıbrıs Türk lideri Mustafa Akıncı’nın önerisinin dikkatleri Kıbrıs sorununun özünden ve derhal başlaması gereken çözüm müzakerelerinden başka bir yöne çevirdiğini, dikkati dağıttığını söyledi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades başkanlığındaki toplantı sonrasında konuşan Palmas, Akıncı’nın önerilerinde "Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet etmeyen hükümler olduğunu" aktardı.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ise önerisinin reddedilmesinden ötürü üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Hidrokarbon olayını iki toplum arasında bir işbirliği alanına dönüştürmeyi ve gerginleşen ortamı yatıştırmayı hedefleyen önerilerimizin reddediliş gerekçelerini de hayretle karşıladığımı belirtmeliyim" görüşünü aktardı.

Akıncı, Kıbrıs Rum liderliğini "gerginlik siyasetini tercih etmekle" suçladı. Akıncı, AB'nin yaptırım kararı öncesinde, Cumartesi günü, ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması için Rum tarafına ortak komite kurulması yoluyla işbirliği önerisinde bulunmuş Türkiye Dışişleri Bakanlığı da öneriye "tam destek" açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “İşte Fikrim” proje yarışmasını kazananlara ödülleri verildi16 Temmuz 2019 Salı 16:19
  • Türkmen : 11 gencimiz 1 Ağustos’ta tekrar kıyı emniyetindeki görevlerine başlayacak16 Temmuz 2019 Salı 16:17
  • 4. Gemi Oruç Reis de geliyor16 Temmuz 2019 Salı 15:50
  • Trafik kazasında ağır yaralanan Bakioğlu'ndan müjdeli haber geldi16 Temmuz 2019 Salı 15:43
  • Bütçe Komitesi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı’nın genelini görüştü16 Temmuz 2019 Salı 14:41
  • Polis Operasyon: KKTC’de izinsiz ikamet eden 22 kişi tutuklandı16 Temmuz 2019 Salı 14:12
  • Bakanlar Kurulu kararları açıklandı! Elektriğe ZAM kararı yok!16 Temmuz 2019 Salı 14:04
  • YDP kan bağışı kampanyası yapıyor16 Temmuz 2019 Salı 13:49
  • Biyologlar Derneği havai fişeklerin kullanımının yasaklanması çağrısında bulundu16 Temmuz 2019 Salı 13:34
  • Yarın bu bölgelerde 4 buçuk saatlik kesinti olacak16 Temmuz 2019 Salı 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti