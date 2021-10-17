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Doğu Akdeniz’de “Sondaj Savaşları”

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Doğu Akdeniz’de “Sondaj Savaşları”
Doğu Akdeniz’de “Sondaj Savaşları”

Rum yönetiminin, tek yanlı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ederek parsellediği bölgelerde ruhsat verdiği şirketlerin ve kasım ayı itibarıyla başlayacak sondaj çalışmalarına Türkiye’nin vereceği cevabın, merak konusu olduğu bildirildi.

Fileleftheros, “Sondaj Gemileri Savaşı… MEB’de Tehlikeli Yoğunluk, Uluslararası Aktörlerin ‘Normal Bir Arada Olma’ Çabaları” başlıklı manşet haberinde Türkiye’nin, söz konusu bölgede yapılacak sondajlara kendi sondajları ile cevap vermekte kararlı olduğunu, tacizde bulunup bulunmayacağının ise bilinmediğini yazdı.

Türkiye’nin, ABD Başkanı Joe Biden’ın da yeşil ışık yaktığı sondaj çalışmalarına kasım ayında başlayacak ExxonMobil’in çalışmalarını taciz etmesinin beklenmediğini yazan gazete, çalışmalarına 2022 başlarında başlayacak İtalyan ENI ve Fransız TOTAL şirketlerinin faaliyetleri konusunda ne olacağını sordu. İtalyanların, Ocak 2018’de Türkiye tarafından engellenme deneyimi olduğunu hatırlattı.

Gazete, Türkiye’nin ya bugüne kadar 6 sondaj çalışması yaptığı sözde “Rum MEB’inde diğer şirketlerinkine paralel sondajlar yapacağını veya en zayıf halkayı seçerek (zayıf halkanın) planlarını engelleyeceğini yazdı, kısa süre önce EastMed projesi için çalışma yapmak isteyen Nautical Geo’nun Türk kıta sahanlığına girmesini engellediğini hatırlattı.

Haftalık Simerini, “Türk Ekseni Doğu Akdeniz’i Bölüyor… Ankara Hava Deniz Ağı Kuruyor ve Avrupa’yı Bile Tehdit Ediyor” başlıklı manşet haberinde, Türkiye’nin “biri Girit’in dışında öteki Kıbrıs’ta bulunan iki ara bağlantı ile güçlendirdiği Libya-Misrata’dan başlayıp Suriye’ye uzanan eksenle Doğu Akdeniz’i bölmekte olduğunu” savundu.

Gazete sözünü ettiği eksenle Türkiye’nin şunları hedeflediğini öne sürdü:

“1-Marmaris’ten İskenderun’a Türk gölü mantığıyla Doğu Akdeniz’de bir Türk güvenlik sistemi kurmak. Bunun için Kıbrıs’ın tam denetimi şart.  2- Mavi Vatan sınırları içinde ve muhtemelen dışında deniz ulaşımı ve ikmal hatlarını kontrol altına almak. 3-Türkiye’yi, AB ve üye devletleri için bugünkünden daha gerekli kılacak geniş bir bölgeyi kontrol etmek.”

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