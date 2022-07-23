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Doğu Akdeniz'de TC-KKTC ortak arama kurtarma eğitimi yapıldı

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Doğu Akdeniz'de KKTC ile Türk Silahlı Kuvvetleri, müşterek arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.
Doğu Akdeniz'de TC-KKTC ortak arama kurtarma eğitimi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Doğu Akdeniz'de KKTC ile müşterek arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

TC Milli Savunma Bakanlığından KKTC'nin Gazimağusa kenti açıklarında düzenlenen faaliyete ilişkin, "TCG Gemlik fırkateyni, TCG Bandırma korveti, KKTCSG-04, KKTCSG-12, 1 SH-70 helikopteri, 2 AS-532 helikopteri, 1 CN-235 uçağı ve 1 İHA'nın katılımıyla müşterek arama kurtarma eğitimleri icra edildi." açıklaması yapıldı.

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