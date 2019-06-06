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Doğu Akdeniz'de tehlikeli kapışma! ABD ve Rus uçakları havalandı

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Doğu Akdeniz üzerinde ABD'ye ait P-8A (Poseidon) keşif uçağıyla Rusya'ya ait SU-35 avcı uçağı arasında it dalaşı yaşandığı duyuruldu.
Doğu Akdeniz'de tehlikeli kapışma! ABD ve Rus uçakları havalandı

Amerikan 6'ncı Filo Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada uluslararası hava sahasında ABD uçağının taciz edildiği belirtilerek şöyle dendi: "Rusya'ya ait SU-35 uçağı gözlem uçağımızı üç defa taciz etti.

Özellikle üçüncü yaklaşma son derece tehlike arz ederek P-8A mürettebatının hayatını riske atmıştır. Rus uçağı yüksek hızda P-8A'nın önünden geçerek tehlikeli türbülans oluşmasına yol açtı.

Rusya'yı uluslararası kurallara uymaya davet ediyoruz."

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Moskova'dan yapılan açıklamada ise Hmeymin Üssü'ndeki radarlarda meçhul bir uçağın tespit edilmesi üzerine SU-35 uçağının havalandığı ve iki kez engelleme yaptığı belirtildi.

Rusya, can güvenliğini tehlikeye atacak bir durum yaşanmadığını belirtti.

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