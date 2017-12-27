Doğu Guta'daki ağır hastaların tahliyesi başladı

Kızılhaç teşkilatı Şam'ın doğusundaki kuşatma bölgesinde kalan ağır hastaların tahliyesine başlandığını duyurdu. Yüzlerce hastanın tahliyesi Suriye makamlarının zorluk çıkarması yüzünden aksıyor.

Suriye başkenti Şam'ın doğusunda bulunan muhaliflerin kuşatma altındaki bölgesinden ağır hastaların tahliyesine yardım ekipleri tarafından başlandı. Açıklama, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'den geldi.

Suriye-Amerikan Tıbbi Yardım kuruluşu (SAMS) tarafından yapılan açıklamada dört ağır hastanın gece saatlerinde çatışma bölgesinden tahliye edildiği belirtildi. 29 hastanın da tedavi amacıyla yakında bölgeden uzaklaştırılacağı açıklandı. Doğu Guta'da acilen tedavi görmediği takdirde ölebilecek durumdaki 600 kişinin bulunduğu öğrenilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egeland Doğu Guta'da tahliye edilmeyi bekleyen 16 hastanın öldüğünü belirtmiş ve "Tahliye edilmesi gerekenlerin sayısı, onları bölgeden çıkardığımız için değil, öldükleri için azalıyor" dedi.

BM İnsani Yardım Koordinatörü tahliye çalışmaları hızlandırılmadığı takdirde ölü sayısının artabileceğini ve bölgeye yardım malzemesi ulaştırılmasının Suriye makamlarınca engellendiğini sözlerine ekledi.

4 yıldır Suriye ordusunun kuşatması altındaki Doğu Guta'da 400 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler'in yardım konvoylarına nadiren bölgeye giriş izni veriliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin Ekim ayında Şam yönetimini Doğu Guta'da yaşayanları bilerek bölgedekileri ölüme mahkûm etmekle suçlamıştı.