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Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor

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Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor
Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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