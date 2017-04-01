 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAOya Göz'ün cezası belirlendi!

Doğu Ukrayna’da esrarengiz ölümler

» »
Doğu Ukrayna’da esrarengiz ölümler
Cinayet, hastalık sonucu ölüm veya azledilme. Doğu Ukrayna’daki ayrılıkçıların çekirdek kadrosu birer birer bertaraf edildi. Uzmanlar, Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu artırmaya çalıştığı konusunda hemfikir.

Vladimir Makoviç’in yıldızı yaklaşık bundan üç yıl önce parladı. 2014 Nisan'ında Rusya yanlısı ayrılıkçılar, işgal altında olan Doğu Ukrayna’daki Donetsk şehrinde "Halk Cumhuriyeti" ilan ettiklerinde, bağımsızlık bildirgesini Makoviç okudu. O zamana kadar kimsenin tanımadığı bu ak sakallı adam, oluşturulan Yüksek Yönetim Konseyi’nin başkan yardımcılığına getirildi. Ancak altı ay sonra ortalıkta görünmemeye başladı. Ta ki 12 Mart 2017’deki ölüm haberinin gazetelerde yayımlanmasına kadar. Makoviç’in beyin tümörü sonucu hayatını kaybettiği yazıldı.

Esrarengiz ölümler

Böylece Ukraynalı ayrılıkçıların lider kadrosundan bir kişi daha eksilmiş oldu. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin bugün hayatta olmayan pek çok yöneticisi cinayete kurban gitti. Onlardan biri olan "Givi" lakaplı komutan Mihail Tolstih, Donetsk’teki karargâhında bir alev makinesiyle öldürüldü. Bu olaydan kısa bir süre önce de "Motorola" olarak bilinen komutan Arsen Pavlov, asansörde bombalı saldırı kurbanı oldu. Pavlov, Doğu Ukrayna’da ilk günden beri savaşan Ruslar arasında en meşhur olandı. Her iki komutan da Rus devlet televizyonu tarafından "savaş kahramanı" ilan edildi. Ayrılıkçılar, cinayetlerin arkasında Kiev yönetiminin olduğunu iddia etse de Ukrayna hükümeti bunu reddediyor.

Ukrayna’da ise bu gibi durumlarda hemen herkesin aklına Rusya geliyor ve “temizlikten” bahsediliyor. Ukrayna Parlamentosu üyesi Serhiy Taruta, kendi tezini şöyle açıklıyor: "Bu, ticari menfaatler ve el konulan şirketlerin odak noktasında olduğu bir iktidar mücadelesi. Burada zaman zaman silahlar da konuşuyor. Kurallara uymayan eleniyor!". Eski bir kömür madeni işletmecisi olan Taruta, 2014 yılında, altı ay kadar bölge valiliği de yaptı.

Bazı ayrılıkçılar da ani hastalıklar sonucu öldü. Örneğin "Luhansk Halk Cumhuriyeti" lideri Valeri Bolotov'un, 46 yaşında kalp krizi geçirdiği yazıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında Moskova’da ölen Bolotov’un zehirlenmiş olabileceği öne sürülüyor. Bolotov'un ondan üç yaş daha genç olan vekili ve Luhansk’ın “Başbakanı” Gennadi Zipkalov’un ise gözaltında tutulduğu Luhansk’taki hücresinde 2016 sonbaharında intihar ettiği açıklandı. Ancak bu açıklama da pek inandırıcı bulunmadı.

Arkasında Rusya mı var?

Bu ölümlerde Rusya’nın parmağı olabilir mi? Bu soruya kesin bir dille cevap vermenin zor olduğunu vurgulayan Kiev merkezli "Ostrov" adlı internet portalının yayın müdürü Serhiy Harmaş, bazı ölümlerin arkasında Ukrayna gizli servisi SBU’nun da olabileceğini tahmin ediyor. Ölümlerden Rusya’nın sorumlu olması halinde ise amacın, "tanıkları ortadan kaldırmak" değil, bölgenin daha etkin kontrolünün sağlanması olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıların bazıları ise azledildi. İlân edilen "halk cumhuriyetlerinin" yönetimindeki Rus kökenlilerin yerine kısa süre içinde Ukrayna doğumlular getirildi.

Gerek Donetsk gerekse Luhansk’taki halk cumhuriyetlerinin Rusya kontrolünde olduğu konusunda Serhiy Taruta ve Serhiy Harmaş hemfikir. "Buralarda Rusya’nın nüfuzu yüzde 95’lerde" diyen Ukrayna Parlamentosu milletvekili Taruta, "Manipülasyon ve yağmacılık yaparak büyük paralar kazanmak için küçük bir koridor da mevcut"şeklinde konuşuyor.

Rusya, Doğu Ukrayna’daki ayrılıkçılara açıktan destek vermek yerine, kontrol mekanizmasını geri plandan yürütmeyi tercih ediyor. Her iki halk cumhuriyetinde de çeşitli kademelerden Rus refakatçilerinin görev yaptığı söyleniyor. Ancak bu kişiler, kamuoyunun gözünden uzak bir şekilde çalıştıkları için hiçbir surette fark edilmiyor. Son olarak Ukrayna basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanlarından Vladislav Surkov’un yakın zamanda Ukrayna’yı ziyaret edeceğini yazdı. Ancak gerek Kiev gerekse Moskova yönetimleri bu konuda hakkında sorulan soruları cevapsız bıraktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD: Kuzey Kore yine roket motoru denemesi yaptı28 Mart 2017 Salı 13:35
  • Güney Koreli savcılar eski devlet başkanı Park için yakalama kararı istedi27 Mart 2017 Pazartesi 15:43
  • Hong Kong'a ilk kadın lider27 Mart 2017 Pazartesi 15:42
  • Japonya'da çığ felaketi: 40 yaralı27 Mart 2017 Pazartesi 13:43
  • Hong Kong'da 'şemsiye devrimi' sokaklarında dans ve müzik27 Mart 2017 Pazartesi 12:46
  • Güney Koreli savcılar eski devlet başkanı için 'yakalama kararı' istedi27 Mart 2017 Pazartesi 10:22
  • Hong Kong'da yeni dönem: İlk kadın liderlerini seçtiler!26 Mart 2017 Pazar 11:10
  • Endonezya’da ABD askeri uçağı acil iniş yaptı25 Mart 2017 Cumartesi 11:12
  • Hindistan'da insan kemiği kaçakçıları yakalandı25 Mart 2017 Cumartesi 08:47
  • Duterte'den Rus savaş gemilerine izin24 Mart 2017 Cuma 15:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti