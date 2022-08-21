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Doğukan Ulaç'tan bayrak açıklaması geldi

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Doğukan Ulaç'tan bayrak açıklaması geldi
Doğukan Ulaç'tan bayrak açıklaması geldi

34. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışını 00:48.13'lük derecesiyle genel klasman 1.'liği ile tamamlayan ve 2018 ylındaki başarısını tekrarlayan sporcumuz Doğukan Ulaç organizasyon ve kürsüde KKTC bayrağı açtırılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Doğukan Ulaç, Organizasyon Komitesi yetkililerinin kürsüde bayrak açılmaması konusunda karar aldıklarını kendisine ilettiklerini gerekçe olarak da yarışta sporcuları da bulunan Rusya ile Ukrayna Devletlerinin savaşı nedeniyle spora siyaset karıştırılmamasının gösterildiğini söyledi.

Ulaç'ın açıklamaları şöyle:
" Kıbrıs Türk gençliğine fırsat verilirse yapamaycağı şey yokdur. Diğer yüzücülerimizi de tebrik ediyorum.. MERT TÜRSOY 00:55.06'lık derecesi ile 14-18 yaş grubunda 24. Erkekler Genel Klasmanda ise 38. olmuştur. Nermin Ulaç ise 01:07.16 ile 19-24 yaş grubunda 9. Bayanlar Genel Klasmanda 92. olmuştur. 
Bayrak konusuna gelince seremonide hiçbir ülkenin bayrağı açılmaması hususunda  Organizasyon Komitesi tarafından ricada bulunuldu, bu yüzden bayrağımızı dalgalandıramadım.
Sebebi Ukrayna-Rusya savaşından dolayı sporun siyasete karışmaması gerektiği diye açıklanmıştır."

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