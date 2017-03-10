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Doğum günü pastası yüzüne atılan Eto'o çılgına döndü!

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Doğum günü pastası yüzüne atılan Eto'o çılgına döndü!
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 12 Mart Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Daha sonra yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yapılan antrenmanda teknik direktör Çalımbay, Samuel Eto'o ile tercümanı aracılığıyla bir süre sohbet etti.

 

Antrenmana, izinli olan Ramon Motta, sakatlığı süren Yekta Kurtuluş ile Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan Diego katılmadı.

 

İdman sonunda Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Üzerinde fotoğrafının ve forma numarasının yer aldığı pastayı saha ortasında kesen Eto'o, pastayı yüzüne atan bazı arkadaşlarına tepki gösterdi. Kamerunlu futbolcuyu teknik direktör Çalımbay sakinleştirmeye çalıştı

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