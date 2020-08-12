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Doğum kontrol hapı kullanan kadınlar için önemli uyarı!

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Doğum kontrol hapı kullanan kadınlar için önemli uyarı!
Doğum kontrol hapı kullanan kadınlar için önemli uyarı!

ABD ve İngiltere'de bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada; doğum kontrol hapı kullanan kadınların Koronavirüs'e yakalanması durumunda kan pıhtılaşmasının ölümcül düzeyde yükselebilme ihtimali olduğunu açıkladı.

Araştırmanın eş yazarı Dr. Daniel Spratt, Koronavirüs'ün sağlık problemi yaşamayan insanlarda kan pıhtılaşmasına neden olabileceğini belirtti.

Öte yandan uzmanlar, ABD'de 9 milyondan fazla ABD'li kadının doğum kontrol hapı kullandığına dikkat çekti. 

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