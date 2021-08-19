Doğum Kontrol Hapı Nasıl Kullanılır?

Dünya genelinde en rahat ve kolay kullanıma sahip doğum kontrol yöntemlerinden biri olan doğum kontrol hapı birçok kadın tarafından tercih edilmektedir. İstenmeyen ve beklenmeyen hamilelik durumlarının önüne geçebilmek için kullanılan doğum kontrol hapları, çok uzun yıllardır aile planlamasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Doğum kontrol hapı kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunmaktadır, uzmanlar bu konuda doğum kontrol hapı kullanacak kişileri detaylı bir biçimde bilgilendirmektedir.

Doğum kontrol hapı, bebek sahibi olmak istemeyen bireyler için oldukça pratik ve yüksek koruyuculuğa sahip bir doğum kontrol yöntemi olmaktadır. Günlük olarak kullanılan doğum kontrol hapları, beklenmeyen gebeliklerin önüne geçmektedir. Bu haplar, düzenli kullanım halinde gebeliğe karşı %99 koruyuculuk sağlamaktadır. Doğum kontrol haplarının kullanımı 1960'lı yılların başına kadar dayanmakta ve günümüz dünyasında yaklaşık 200 milyon kadın tarafından tercih edilmektedir.

DOĞUM KONTROL HAPI NASIL KULLANILIR?

Dünyada birçok farklı doğum kontrol hapı çeşidi bulunmaktadır ve farklı doğum kontrol haplarının farklı kullanım şekilleri vardır. Günümüzde en fazla kullanılan doğum kontrol hapları 28 günlük menstural sürece uygun olarak tasarlanmış doğum kontrol haplarıdır. Bu hapların bir kutusunda 21 veya 28 adet hap bulunur. İlaç, kullanılmaya başlandığı andan itibaren ara vermeden kutudaki bütün tabletler bitene kadar her gün aynı saatte alınmalıdır.

Doğum kontrol haplarının kutusunda 21 tane ilaç varsa kutu bittikten sonra yeni kutuya başlamadan ara verilmelidir. Bunun sebebi menstural döngünün düzgün bir şekilde tamamlanmasıdır. Bu ara sırasında vücutta menstural kanama gerçekleşecek ve sürecin bitmesinin ardından vücut olağan rutinine dönecektir. Menstural kanamanın sonlanmasının ardından ilaç kullanımına tekrar başlanması gerekmektedir.

Eğer kutuda 28 tane ilaç varsa yeni kutuya başlarken ara verilmesine gerek yoktur çünkü kutudaki son 7 ilaç aslında vitamin ya da demir takviyesi bulundurur ve bu durum menstural döngünün rahat bir şekilde ilerlemesinin önüne geçmeyecektir.

Doğum kontrol hapının kullanımına başlamadan önce bir uzmana danışmalı ve gerekli tetkikleri yaptırarak bu doğum kontrol yönteminin size uygun olup olmadığını öğrenmelisiniz.

DOĞUM KONTROL HAPININ ETKİSİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Doğum kontrol hapları, ortalama 28 gün süren menstural döngüye uygun olarak tasarlanmıştır ancak her kadının vücut ve hormon dengesi birbirinden farklı olmaktadır. Bu durum da doğum kontrol haplarının her kullanıcıda hormon dengesini düzenleyebilmek ve etkisini tam gösterebilmek için farklı bir zaman dilimine ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir.

Normal olarak doğum kontrol haplarının etkisi kullanılmaya başladığı gün başlamaktadır ancak hormon dengesinin düzenleme süreci ve vücudun rutin dengesi göz önünde bulundurulduğu zaman ilk 28 günlük süreçte dikkatli olunması gerektiği ve ek korunma yöntemlerinin de aynı zamanda kullanılması gerektiği uzmanlar tarafından söylenmektedir.

DOĞUM KONTROL HAPI İLİŞKİDEN NE KADAR ÖNCE ALINMALI?

Doğum kontrol hapları son derece yüksek koruyuculuk sağlayan doğum kontrol yöntemlerinin başında gelmektedir ancak her kadının hormon dengesi farklı olduğu için ilk bir ay tehlikeli süreç olarak değerlendirilmektedir. Eğer doğum kontrol hapını kullanmaya başlayalı bir ay olmadıysa cinsel ilişki sırasında ek korunma yöntemleri de kullanılmalıdır.

İLK KEZ DOĞUM KONTROL HAPI KULLANIMI

Doğum kontrol hapını ilk kez kullanıyorsanız bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken birkaç unsur bulunmaktadır. Öncelik doğum kontrol hapının ilk kutusundaki ilk tableti menstural kanamanın başladığı ilk gün almanız tavsiye edilmektedir. Bu ilk hapı en geç ise kanamanın 5. günü alabilirsiniz. Doğum kontrol koruyuculuğu düzenli kullanım halinde ilk günden başlayacaktır.

Doğum kontrol haplarının bir kutusunda 21 ya da 28 hap bulunur. Eğer kutuda 21 hap varsa hapların bittiği 21. gün haplara ara vermeli ve menstural döngünüzün gerçekleşmesini beklemelisiniz. Kanamanın bitmesinin ardından tekrar hap kullanımına başlamalısınız. Eğer kutuda 28 hap varsa kutu biter bitmez yeni kutuya başlamalısınız. Böylece menstural döngünüz bozulmayacaktır.

ADET DÜZENSİZLİĞİ İÇİN DOĞUM KONTROL HAPI

Doğum kontrol hapları, belli durumlarda doktorunuz uygun görürse adet düzensizliğini tedavi edebilmek adına verilebilmektedir. Doğum kontrol hapları kist oluşumunu engellediği ve kistlerin boyutunu küçülttüğü için özellikle polikistik over sendromu ve hormon düzensizliği gibi problemlere sahip hastalarda kullanılmaktadır.