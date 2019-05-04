Doğum kontrol hapları zararlı mı duyunca çok şaşıracaksınız!

Doğum kontrol hapları zararlı mı? Milyonlarca insanın gebelikten korunmak için başvurduğu doğum kontrol haplarının zararına çok şaşıracaksınız!

Doktor kontrolleri dışında kullanılan doğum kontrol haplarının insan sağlığına ne kadar zarar verdiğini biliyor muydunuz? Ciddi sağlık sorunlarına yol açan doğum kontrol haplarının zararlarının ne olduğunu sizler için araştırdık. Peki doğum kontrol haplarının zarar nedir? İşte tüm merak edilenler...

Birçok kadının istenmeyen gebelikten korunmak için seçtiği yöntemlerden biri olan doğum kontrol haplarının insan sağlığına olan zararlarını duyunca çok şaşıracaksınız! Uzmanlar uyarıyor! Sürekli kullanımında çeşitli hastalıklara neden olan doğum kontrol haplarının bilinçsiz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor! Peki doğum kontrol hapı kullanımının zararları neler? Doğum kontrol hapı hangi sağlık sorunlarına yol açıyor? İşte tüm merak ettiklerinizin cevabı elmaelma.com'da.

KARACİĞERİN YORULMASINA NEDEN OLUYOR

Doğum kontrol hapları migren ataklarının şiddetli bir şekilde artmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra karaciğerin yorulmasına neden olarak karaciğer hastalıklarını da beraberinde getirmektedir.

BULANTI VE BAŞ AĞRISINA YOL AÇABİLİR

Doğum kontrol haplarının bir zararı da yan etki yapmasıdır. Bu yan etkiler arasında bulantı ciddi sorun teşkil etmektedir. Bu durum ilacın içerisinde östrojene bağlı olarak dışa çıkıyor, seyreklikle kusmalar görülebilir, yine östrojen içeriği sebebi ile baş ağrısı olabilir.

DAMAR TIKANIKLIĞINA YOL AÇIYOR

Doğum kontrol haplarının zararları arasında mantar şikayetleri de yer almaktadır. Bunun yanı sıra damar içerisindeki pıhtılaşmayı arttırarak damarların tıkanmasına da yol açmaktadır.

SİGARA İÇİYORSANIZ ASLA KULLANMAYIN!

Uzmanlar uyarıyor! Doğum kontrol haplarını her kadın kullanmamalıdır. Özellikle de 35 yaş ve üzeri sigara içen kadınların kesinlikle kullanmaması gerekiyor.