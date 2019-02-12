Doğum sırasında kaptı, vücudunu yemeye başladı

Hindistan'ın Bengaluru kentinde dünyaya gelen 25 günlük bebekte et yiyen bakteri olarak da bilinen Necrotising Fasciitis tespit edildi.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde dünyaya gelen 25 günlük bebekte et yiyen bakteri olarak da bilinen Necrotising Fasciitis tespit edildi.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde adının Rekha olduğu açıklanan bebeği bedeninde henüz beş günlükken ürün dolu yüzeysel kabartılar deri dokusunda hasar görüldü. Doktorların antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen kabartılar sebebiyle bebeğin sağlık durumu günden güne daha kötüye gitti.

Bakteri bebeğin kan dolaşım sistemine sızdı ve yüksek ateş, solunum ve yetersiz beslenme sorunlarını beraberinde getirdi. Bebeğe bir türlü doğru teşhis konamaması ölüm riski doğurdu.

Ailenin yakın bir dostu, Bengaluru kentindeki çocuk hastalıkları doktorlarına ulaştı. Ekonomik durumu iyi olmayan aileye masraflar için yardım edildi.

Burada yapılan tetkikler sonucunda bebekte doğum sırasında kaptığı et yiyen bakteri olduğu anlaşıldı. Antibiyotik tedavisine başlanan bebeğin sağlık durumunun düzeldiği bildirildi.

Son derece tehlikeli bir tür olan Metisilin Dirençli Stafilokok Aureus MRSA bakterisi ölüme sebep olabiliyor.