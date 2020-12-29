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Doğum Sonrası Yaşanan Vücut Problemlerine Dikkat !

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"Doğum sonrası hemen her kadının vücudunda bazı sorunlar meydana gelebiliyor."
Doğum Sonrası Yaşanan Vücut Problemlerine Dikkat !

Doğum sonrası yaşanan vücut sorunları

Karın bölgesi özellikle aşırı kilo alımı çoğul gebelikler erken yaşlarda doğum gibi sebeplerle çatlaklar sarkmalar ve yağlanma şeklindeki deformitelere yatkındır.

Karın basen ve kalça bölgelerinde şekil bozukluğu hamilelik döneminde yanlış beslenme aşırı kilo alımı ve yağlanma ile görülür.

Göğüslerde aşırı kilo alımı emzirme ani kilo kaybı hormonal sebeplerden dolayı sarkma küçülme veya aşırı büyüme görülebilir.

Meme operasyonları ne zaman yapılmalı?

Uzmanlar meme operasyonları için doğumu takip eden süreçte emzirmenin bitmesinden altı ay kadar bir sürenin geçmesini tercih ediyor. Süt kanallarının tam boşalması operasyonun başarısını arttırıyor. 

Karın bölgesi işlemleri

Karın bölgesi için eğer tekrar doğum düşünülmüyorsa doğumu takip eden dönemde kilo verme işleminden hemen sonra yapılabilir. Karın bölgesindeki fazla yağlar alınıyor. Böylece bel bölgesinin incelmesi ve şekle girmesi sağlanmış oluyor.

Karın bölgesinde sarkmış fazla deri ve yağ tabakasının alınarak incelme sağlanıyor. Bu bölgedeki incelme hem orta hat hem de yanlara pens şeklinde atılan sütürler ile sağlanıyor. Karın kaslarının üzerindeki fasya dikilerek doğum öncesi gerginlik ve dinamik sağlanmış olabilmektedir. Bu operasyon eğer kısa dönemde örneğin bir veya bir buçuk sene içinde gebelik düşünülüyorsa gebelikten sonra yapılmalıdır.

Ancak bu operasyonun yapılması yeniden hamilelik ve doğuma engel olmaz. Karın estetiği ile birlikte aynı operasyonda meme estetiği yapabiliyor. Özellikle emzirmeyi takiben en sık görülen deformite sarkma şekil bozukluğu ve meme uçlarının genişlemesidir. Bu deformiteleri aynı operasyonda toparlamak mümkün olabilir. Genellikle karın estetiği operasyonu esnasında meme estetiği de yapılabilir ve sarkmış meme dokusu şekillendirilebilir.

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyon sonrası denize girmek ve güneşe çıkmak ancak altı hafta sonra mümkün.

Yürüyüş ve basit aktiviteler bir hafta içinde rahatça yapılabilir spora iki ay sonra başlanılabilir.

Korse ve özel sütyen giyilerek bir süre kompresyon ve ödem kontrolü yapılır.

Liposuction lazer veya tumescent teknik ile yapılır. Vücut şekillendirilmesi için fazla yağ hücreleri alınıp azaltılabilir. Kalıcı ve başarılı bir işlemdir ancak vücut şekillendirilmesi yapıldıktan sonra kişi aynı şeklini koruyarak kilo alıp verebilir. Bu durum kişinin diyet ve spor disiplinine bağlıdır.

Liposuction işlemi doğum sonrası en sık karın ve basen bölgelerine yapılır. Ancak kişinin genetik yapısına ve vücudunun yağlanma durumuna göre değişebilir.

Özel bir korse kullanılması gerekir. Korse süresi üç veya dört hafta kadardır. Bu dönemde lenf ve ultrason masajı ile ödemler daha hızlı yok edilebilir.

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