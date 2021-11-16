Doğumda Yeni Yöntem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, doğumlarda buldukları yeni bir ıkınma tekniği ile bilim literatürüne girdi. Çalışmalarda anne bebek sağlığı için valsalva tipi ıkınmanın, spontan ıkınmaya göre daha sağlıklı olduğu belirtildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülbahtiyar Demirel ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Öğr. Gör. Dr. Özlem Akgün’ün doktora tez projesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmada doğumda yeni bir ıkınma tekniği ortaya koyuldu.

Doç. Dr. Gülbahtiyar Demirel, günümüzdeki ıkınma tekniklerinin anne ve bebek sağlığına bazı olumsuz etkileri olduğunu belirterek kadınların ıkınma şekli maternal ve fetal sağlığı, doğum süresini, perineal travmayı etkileyebildiğini söyledi.

Demirel, "Çalışmalar valsalva tipi ıkınmanın spontan ıkınmaya göre doğumun ikinci evresini 7-18 dakika kısalttığı, fetal hipoksi ve asidoz oranını yükselttiği, fetüste asit baz dengesini bozduğu, spontan ıkınmanın valsalva tipi ıkınmaya göre anne ve fetüsün durumunu, annenin doğum memnuniyetini, yeni doğanın 1. ve 5. dakika Apgar skorlarını yükselttiği, intakt perine oranını artırdığı, epizyotomi oranını ve maternal anksiyete düzeyini azalttığı, umblikal kord pH, PaO2 seviyelerini iyileştiriyor” dedi.

“IKINMA TEKNİKLERİ DOĞUMDA SON DERECE ÖNEMLİ”

Ikınma tekniklerinin doğumdaki önemine dikkat çeken Demirel, “Annede ve fetüste meydana gelebilecek zarar ve travmayı önleyen ıkınma tekniği kullanmaları önemli. Doğumda ağzı açmak, nefes almak serviksin gevşemesini sağlayan doğal yöntemlerden. Ina May Gaskin'in Sfinkter yasasından yola çıktığımız ve yeni ıkınma tekniği doğal ıkınmada kadın kontraksiyonların başladığını fark ettiğinde ağız ve boğazını gevşetip ağzını açar, nefesini ağzından alıp ağzından verir, inleme, mırıldanma, homurtu sesleri çıkarır” diye konuştu.