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Doğuş Derya: Arbede çıkacak kalk dedim; 'kalkmam' dedi, su fırlattım

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CTP Milletvekili Doğuş Derya, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'e su atmasına "Arbede çıkacak kalk dedim; 'kalkmam' dedi, su fırlattım" ifadeleriyle açıklık getirdi.
Doğuş Derya: Arbede çıkacak kalk dedim; 'kalkmam' dedi, su fırlattım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Gökhan Altıner'in Kıbrıs Postası TV'de hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' isimli programda önemli açıklamalarda bulundu. Meclis'te yaşananların sadece dünkü krizinden ibaret olmadığını, UBP'nin büyük ortak olarak görev yaptığı hükümetlerin ülkede yarattığı tahribatların bir sonucu olduğunu ifade etti.

“Bu insanların, uzun süredir ülkede yarattıkları tahribatlara karşı mücadele ediyoruz” ifadeleriyle hükümeti eleştiren Derya, son altı aydır liyakatsiz atamalar yapıldığını, bebeklerin ölümüne neden olan ihmaller zincirinin oluştuğunu, doktor ve hemşirelerin aşırı saatlerde çalıştırıldığını ve onkoloji bölümünde dahi ilaç tedarik edilmediğini vurguladı.

"Kendi partisini bile yönetemiyor, memleketi geçtim" diyerek Başbakan Üstel'i eleştiren CTP Milletvekili, Meclis başkanlığı krizine değindi; Faiz Sucuoğlu’nun aday gösterileceğinin söylendiğini ancak son anda Zorlu Töre'nin seçildiğini, ardından Töre'nin sağlık sorunları gerekçesiyle hastaneye yattığını belirtti. Derya, gasp edilen halk iradesinin halka iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

"HUKUKSUZLUĞU KABUL ETMEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Derya, CTP olarak sürekli diyalog çağrısı yaptıklarını ve hukuksuzluğu kabul etmeyeceklerini defalarca dile getirdiklerini belirterek, milletvekilinin, millete vekaleten mecliste bulunduğunu ve talimatla ülke kaynaklarını yerken halkı meşgul etmek için orada olmadığını söyledi. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik'in de Meclis başkanlığı seçiminin geçersiz olduğunu açıkladığını ve birçok hukukçunun da aynı görüşte olduğunu belirtti.

Derya, Ziya Öztürkler’in darbe yapılarak Meclis başkanı ilan edildiğini, yasayı yapanların yasaya uymaması durumunda halktan da bunu bekleyemeyeceklerini ifade etti. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun, çift mührün siyasetin gücü olduğunu söylemesini eleştiren Derya, bu durumun meclise olan güveni azalttığını vurguladı.

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