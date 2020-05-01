  • BIST 101.110
  • Altın 383,509
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Doğuş Derya: Basın özgürlüğüne müdahale var

» »
Doğuş Derya: Basın özgürlüğüne müdahale var
Doğuş Derya: Basın özgürlüğüne müdahale var

İşte açıklama

Bu ülkede yapılan bir yayının içeriği ancak bu ülkenin kurumlarınca denetlenebilir. Ortada "suç" teşkil ettiği iddia edilen bir durum varsa mahkemeye gidilir. Bir başka devletin bu ülkenin televizyonlarına ya da gazetelerine müdahale hakkı olmadığı gibi , keyfi bir şekilde yayın kesmek yasal da değildir. İfade özgürlüğü, fikir özgürlüğü ve en önemlisi basın özgürlüğü, demokrasiden asla vazgeçmeyen Kıbrıs için çok kıymetlidir. Yayınlarını beğenirsiniz beğenmezsiniz, Diyalog TV'ye yapılan muamele, ülkemizdeki basın ve ifade özgürlüğüne açık bir müdahaledir. Kabul etmemiz de mümkün değildir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denktaş: Sen sustukça sıra diğerine gelecek!01 Mayıs 2020 Cuma 15:14
  • Denktaş: Emekçilerden özür dilenmeli01 Mayıs 2020 Cuma 15:04
  • Altuğra, yerli üretimin desteklenmesinin önemini vurguladı01 Mayıs 2020 Cuma 15:02
  • Hızal: “Çok Seslilik, İfade Özgürlüğü Kısıtlanmamalı”01 Mayıs 2020 Cuma 15:01
  • Özyiğit: “Hükümet Tüm Vatandaşlarına Eşit Mesafede Olmalı”01 Mayıs 2020 Cuma 15:00
  • Diyalog TV'nin susturulmasına 7 örgütten ortak tepki01 Mayıs 2020 Cuma 14:58
  • Yağmurlu hava salıya kadar devam edecek01 Mayıs 2020 Cuma 14:27
  • ‘Yoksulluğun Artmasını Engellemek için Kamu Gelirlerinin Yeniden Yapılandırılması’ raporu hükümete iletildi01 Mayıs 2020 Cuma 13:59
  • Özersay:Emek her dönem olduğu gibi bu dönemde de üretimin ve toplum olarak ayakta durabilmenin olmazsa olmazıdır01 Mayıs 2020 Cuma 13:42
  • Başbakan Tatar'dan pembe tablo: "Ekonomi yeniden canlanacak"01 Mayıs 2020 Cuma 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti