Doğuş Derya: Basın özgürlüğüne müdahale var

İşte açıklama

Bu ülkede yapılan bir yayının içeriği ancak bu ülkenin kurumlarınca denetlenebilir. Ortada "suç" teşkil ettiği iddia edilen bir durum varsa mahkemeye gidilir. Bir başka devletin bu ülkenin televizyonlarına ya da gazetelerine müdahale hakkı olmadığı gibi , keyfi bir şekilde yayın kesmek yasal da değildir. İfade özgürlüğü, fikir özgürlüğü ve en önemlisi basın özgürlüğü, demokrasiden asla vazgeçmeyen Kıbrıs için çok kıymetlidir. Yayınlarını beğenirsiniz beğenmezsiniz, Diyalog TV'ye yapılan muamele, ülkemizdeki basın ve ifade özgürlüğüne açık bir müdahaledir. Kabul etmemiz de mümkün değildir.