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Doğuş Derya: Baskı ve sindirme kültürüne karşı demokrasiyi ve kardeşliği savunuyoruz

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CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya " Baskı ve sindirme kültürüne karşı demokrasiyi ve kardeşliği savunuyoruz" açıklaması yaptı.
Doğuş Derya: Baskı ve sindirme kültürüne karşı demokrasiyi ve kardeşliği savunuyoruz

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya " Baskı ve sindirme kültürüne karşı demokrasiyi ve kardeşliği savunuyoruz" açıklaması yaptı.

İşte açıklama;

BASKI VE SİNDİRME KÜLTÜRÜNE KARŞI DEMOKRASİYİ VE KARDEŞLİĞİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ...

Türkiye, yabancı bir ülkede kayıtlı olan -faaliyet gösteren bir siyasi partinin, mesela Almanya SPD partisinin, Türkiye'nin birçok ilinde şube açıp siyasi faaliyet göstermesine izin veriyor mu? Peki başka bir ülkede kayıtlı olup orada faaliyet gösteren bir siyasi partinin, (hangi parti olursa olsun) Kıbrıs'ın kuzeyinde, hem de yasal dayanağı olmadan, siyasi faaliyet yürütmek üzere temsilcilik açması normal ve kabul edilebilir bir durum mu? Bunu normal kabul eden biri varsa o zaman lütfen söylesin: Yunanistan'dan PASOK da mı Kıbrıs'ın kuzeyinde temsilcilik açabilir? Veya adanın kuzeyinde hatırı sayılır mülkü ve bir miktar da nüfusu olan Rusya veya İsrail de mi temsilcilikler açabilir? Rusya'dan UNITED RUSSIA, İsrail'den Likud gibi partilerin de adaya gelip burada siyasi propaganda yapması normal mi karşılanmalı? Hani iddia edildiği gibi bağımsız bir devlet ise KKTC? Hele de masada "eşit egemenlik" istemeye hazırlanan bir cumhurbaşkanı varken?

Avukat arkadaşlar bugün yaşanan olayın hukuki teferruatlarını gayet güzel izah ettikleri için bir şey demeyeceğim. Bu konuları daha çok tartışacağız. Siyasal partiler yasamızda bir boşluk olduğu aşikar, bu boşluğun giderilmesi için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur. Mesnetsiz iddialarla göz altına alan SOL Hareket üyesi arkadaşlara geçmiş olsun diyorum; baskı ve sindirme kültürü yaratmak isteyenlerin önüne dostluğu, sahici sevgiyi, demokrasi mücadelesini ve kardeşliği koyanlarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.

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