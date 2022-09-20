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Doğuş Derya: "Bunlar hükümet kılığına girmiş mafyadır!"

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"KIBTEK yakıt ihalesinin iptali de, kaçak yapıların vizelendirilmesi için Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesinin iptali de açıkça kamu kaynaklarını çalmaktır"
Doğuş Derya: "Bunlar hükümet kılığına girmiş mafyadır!"

İşte açıklama;

KIBTEK yakıt ihalesinin iptali de, kaçak yapıların vizelendirilmesi için Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesinin iptali de açıkça kamu kaynaklarını çalmaktır. Bunlar hükümet kılığına girmiş mafyadır! O bakanlar kurulu içinde bu yapılanlara itiraz etmeyen her bakan da mafyanın parçasıdır. Çaldıkları minarelere kılıf uydurmak için ürettikleri yalanlara kimse ortak olmasın!

(Bir kişinin özel mülküne hırsız girse, polis tutuklar ama ülkenin kaynaklarını her gün çalanlar hükümet edenler olunca mali polis, sayıştay, maliye teftiş kurulu devreye giremiyor. Bunu da kenara not edelim)

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