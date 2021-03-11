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Doğuş Derya: Burası bir vilayet değildir! Bu protokolü nasıl imzaladınız?

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CTP milletvekili Doğuş Derya Meclis'te sordu: Burası bir vilayet değildir! Bu protokolü nasıl imzaladınız?
Doğuş Derya: Burası bir vilayet değildir! Bu protokolü nasıl imzaladınız?

CTP Milletvekili Doğuş Derya Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşma yapan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı'ya  sordu: Burası bir vilayet değildir! Bu protokolü nasıl imzaladınız?

DETAY KIBRIS- BARIŞCAN ŞEKERCİ

Başka bir devletin başka bir devletin Cumhurbaşkanlığı sarayını yapmasının KOLONİ olarak adlandırıldığını belirten Doğuş Derya Pandemi döneminde insanların, esnafın ve sektörlerin göz ardı edildiğini ve protokole saray parasını konduğunu söyledi.

Derya Erhan Arıklı'ya utanın ve yüzünüz kızarsın da dedi.

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