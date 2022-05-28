Kurultay’da tek aday CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya CTP Kadın Örgütü Başkanı olarak ilan edildi, Kadın Örgütü Başkanlığı’nu Sıla Usar İncirli’den devraldı.
KTAMS Barış Salonu’nda devam eden Kurultay’da CTP Kadın Meclisi de seçilecek.
Kurultay’da tek aday CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya CTP Kadın Örgütü Başkanı olarak ilan edildi, Kadın Örgütü Başkanlığı’nu Sıla Usar İncirli’den devraldı.
KTAMS Barış Salonu’nda devam eden Kurultay’da CTP Kadın Meclisi de seçilecek.
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