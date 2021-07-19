Doğuş Derya: CTP'den hain çıkmaz ama Tatar'dan utanç abidesi çıkar

Derya'nın paylaşımı:

Söyleyecek akıllı bir sözünüz yoksa, bulunduğunuz makamı halk desteği ile değil müdahaleyle edinmişseniz, Cumhurbaşkanlığı makamının birleştirici gereklerini bilmeyecek kadar cehalete saplanmışsanız, kısaca adınız Ersin Tatar ise, farklı düşünen herkesi "hain" ilan edecek kadar kendinizden geçebilirsiniz. 50 yıldan fazladır düşmanlığın son bulması, Türkiyeli, Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk, Ermeni, Maronit tüm halkların adada kardeşçe yaşaması için uğraşan CTP'den "hain" çıkmaz. Ama bugün insanları hedef göstererek kendine siyasi rant devşirmeye kalkan Tatar'dan UTANÇ ABİDESİ çıkar. Bu ülke hepimizin! Ne bu ülke , ne kurumlarımız, ne de devletin makamlar senin şoven histerinin mezesi değildir Ersin Tatar. Ağzından çıkanı kulağın duysun!