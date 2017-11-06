Doğuş Derya davayı kazandı...

Doğuş Derya’nın açtığı “zem ve kadih” (hakaret ve sövme) davasında çıkan kararda Bertan Zaroğlu'nun kişisel Sosyal Medya hesabından yaptığı bir çok paylaşımda ağır hakaretler içeren yayınlar yaptığına bulgu yapılarak 45 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bertan Zaroğlu’nun sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden, 16 Aralık 2014’te, CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik hakaret içerikli yazılar yazmasıyla ilgili açılan davada karar bugün açıklandı. Doğuş Derya’nın açtığı “zem ve kadih” (hakaret ve sövme) davasında çıkan kararda Bertan Zaroğlu'nun kişisel Sosyal Medya hesabından yaptığı bir çok paylaşımda ağır hakaretler içeren yayınlar yaptığına bulgu yapılarak 45 bin TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca 15 bin TL'lik dava masraflarını da Zaroğlu'nun ödemesini kararlaştırdı.