Doğuş Derya Özersay'ı eleştirdi

CTP Milletvekili Doğuş'derya'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama şu şekilde:



Kıbrıslı Türklerin Annan Planı referandumunda ortaya koyduğu çözüm iradesi uluslararası aktörlerin toplumumuz ile olumlu diplomatik ilişkiler geliştirmesinde en büyük etken oldu. Federal çözüm konusunda ortaya koyulan bu irade hala canlılığını korurken, eskimiş ayrılıkçı tezleri yeniden gündeme taşıyarak adayı kalıcı bölünmeye götürmek isteyenler, bulundukları mevkileri kişisel arzuları doğrultusunda kullanmaya kalkınca sadece toplumsal çıkar hilâfına davranmış olmuyorlar. Aynı zamanda son Rusya örneğinde olduğu gibi diplomatik krize yol açıp toplumumuzun itibarını da zedeliyorlar. Unutmayalım ki birileri öyle arzu ediyor diye dünya tersine dönmüyor.

#çarefederalkıbrıs