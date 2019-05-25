  • BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Doğuş Derya Özersay'ı eleştirdi

» »
Doğuş Derya soslay medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya Büyükelçisi ile Özersay arasında yaşanan krizi değerlendirdi.
Doğuş Derya Özersay'ı eleştirdi

CTP Milletvekili Doğuş'derya'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

Kıbrıslı Türklerin Annan Planı referandumunda ortaya koyduğu çözüm iradesi uluslararası aktörlerin toplumumuz ile olumlu diplomatik ilişkiler geliştirmesinde en büyük etken oldu. Federal çözüm konusunda ortaya koyulan bu irade hala canlılığını korurken, eskimiş ayrılıkçı tezleri yeniden gündeme taşıyarak adayı kalıcı bölünmeye götürmek isteyenler, bulundukları mevkileri kişisel arzuları doğrultusunda kullanmaya kalkınca sadece toplumsal çıkar hilâfına davranmış olmuyorlar. Aynı zamanda son Rusya örneğinde olduğu gibi diplomatik krize yol açıp toplumumuzun itibarını da zedeliyorlar. Unutmayalım ki birileri öyle arzu ediyor diye dünya tersine dönmüyor. 
#çarefederalkıbrıs

drz.png 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnönü’de büyük yangın!25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:47
  • Rusya elçisinden Özersay’a: “Görüşmemiz gayri resmi idi; beni itibarsızlaştırma teşebbüsü”25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:40
  • Bu Yarasa Türünün Yiyecek Karşılığında Çiftleştiği Keşfedildi24 Mayıs 2019 Cuma 23:59
  • Akansoy: Dışişleri Bakanı Kudret Bey ile maceradan maceraya koşmaya hazır olun24 Mayıs 2019 Cuma 22:20
  • UBP Milletvekili Öztürk: “Uyuşturucu ilkokullara kadar indi”24 Mayıs 2019 Cuma 17:26
  • Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Hisarköy ile devam edecek24 Mayıs 2019 Cuma 17:00
  • Pilli, personelle tanıştı24 Mayıs 2019 Cuma 16:50
  • "2018 Fıfa Dünya Kupası" ve "Koruma Altındaki Hayvanlar" pul serisi tükenene kadar satılacak24 Mayıs 2019 Cuma 16:46
  • UBP-HP Hükümeti’nin programı pazartesi Meclis’te okunacak24 Mayıs 2019 Cuma 16:39
  • Sivil Savunma personeline "Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi" verildi24 Mayıs 2019 Cuma 16:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti