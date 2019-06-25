Doğuş Derya: Şaibe ve iddialarla ilgisi olan diğer arkadaşlarla ilgili de işlem yapacak mısınız?

UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere 7 vekilden oluşan özel bir komite oluşturulmasına ilişkin karar üzerine YDP ve TDP genel başkanları söz aldı.

Başbakan Tatar da konuşmaları yanıtladı. Tatar, “Arkadaşımızın suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum ama meclise saygımız sonsuz” dedi. Başbakan Tatar, Özgürgün’le ilgili UBP’nin grup kararı olmadığını da belirterek, “Bu oylamada vicdanımıza göre hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yerinden söz alan CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, “Hükümet programında dokunmazlıkla ilgili ifadeler var. Grup kararınız neden yok?” diye sordu.

Ersin Tatar, “Siz de arkadaşlarımız da vicdana göre oylama yapacak. Süreç işliyor…” dedi.

CTP milletvekili Doğuş Derya da yerinden söz aldı. Derya, “Şaibe ve iddialarla ilgisi olan diğer arkadaşlarla ilgili de işlem yapacak mısınız?” diye sordu. Tatar, “Savcının işine biz karışamayız” dedi.

Konuşmalardan sonra Özgürgün için komite kurulması kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komitenin üyelerini belirleyen kararı da Genel Kurul’da okundu. Buna göre üyeler UBP’den Yasemin Öztürk, Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan oluştu. Üyelerle ilgili karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması hakkında (Değişiklik) yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de oy birliği ile kabul edildi.

UBP Grup Başkan Vekilliğinin Sayıştay Komitesi’ndeki üye değişikliğine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. Komitede UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yerine Önder Sennaroğlu atandı.