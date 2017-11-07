Doğuş Derya teşekkür etti...

Derya: "Geçmişteki acıların bir daha tekrarlanmaması, din, dil, ırk, etnik köken ve cinsiyet ayrımı olmaksızın hep birlikte yaşayacağımız bir ülkemiz olması için irade koymaya devam..."

CTP Milletvekili Doğuş Derya, açtığı “zem ve kadih” davasını kazanmasının ardından bugün bir teşekkür mesajı yayınladı. Derya'nın mesajı şöyle:

"Uzun ve sancılı bir süreç oldu. Bu süreçte adaletin yerini bulacağına olan inancımı ve yargımıza dair güvenimi bir saniye bile kaybetmedim. Bu üzücü süreç boyunca desteğini yüreğimin en derininde hissettiğim tüm feminist yol arkadaşlarım ve insan hakları savunucularına, ilk günden itibaren kamuya doğru bilgilerin ulaşması için çaba gösteren basın emekçilerine, adaletin yerini bulması için mahkemeye gelip tanıklık eden herkese, süreci yakından takip edip dayanışma gösteren tüm örgütlere minnettarım. Bu kadar güzel insanın hepsinin adını tek tek yazmaya kalktım, baktım ki sayfalar yetmiyor. Hepinizin ismi yüreğimde kazılı olacak.

Ülkemizde barış, demokrasi, adalet ve eşitlik için hep birlikte mücadeleye devam. Geçmişteki acıların bir daha tekrarlanmaması, din, dil, ırk, etnik köken ve cinsiyet ayrımı olmaksızın hep birlikte yaşayacağımız bir ülkemiz olması için irade koymaya devam. Telefon açan ve mesaj atan tüm dostlara teşekkür ederim..."