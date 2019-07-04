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Doğuş Derya'dan Özersay'a sert çıkış... Tükenen bir şey varsa sizin güvenilirliğiniz...

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Tükenen bir şey varsa o da bugüne dek her söylediğinin tersini yapan Özersay'ın güvenilirliği ve itibarıdır
Doğuş Derya'dan Özersay'a sert çıkış... Tükenen bir şey varsa sizin güvenilirliğiniz...

İşte o açıklama;

Tükenen bir şey varsa o da bugüne dek her söylediğinin tersini yapan Özersay'ın güvenilirliği ve itibarıdır. Madem hukuk bildiğini iddia ediyor, BM kararlarına rağmen AB çatısı altında iki devlet nasıl olacak lütfen anlatsın. Muğlak laflarla bayat politikaları ısıtıp tekrar topluma zaman kaybettirmesin. Geleceğimiz kendisinin kariyer hesaplarının yazılıp çizileceği bakkal defteri değildir. #çarefederalkıbrıs

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