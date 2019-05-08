Doğuş Derya'dan tepki : "Yazdı, çizdi, oynadı... Senaryosu piyes, oyunculuğu figüran"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Derya, HP'nin koalisyondan çekilme kararını eleştirdi.
"Yazdı, çizdi, oynadı. Senaryosu piyesten, oyunculuğu figürandan öteye geçmez" diyen Derya, HP'nin aldığı karara sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Derya, HP'nin koalisyondan çekilme kararını eleştirdi.
"Yazdı, çizdi, oynadı. Senaryosu piyesten, oyunculuğu figürandan öteye geçmez" diyen Derya, HP'nin aldığı karara sert tepki gösterdi.
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