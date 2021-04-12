Doğuş Derya'dan ''UBP'yi karşınızda bulursunuz'' diyen Hasipoğlu'na cevap:#lütfenkarşıyabuyurun

CTP Milletvekili Doğuş Derya,UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğluna sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi:
''Oğuzhan bey CTP'ye "Tatar'a saygılı olun, UBP'yi karşınızda bulursunuz" dedi ya... Ben şahsen Cenevre öncesi meclise gelmekten korkan Ersin beyi önce mecliste bir karşımızda bulalım, sonra da erken genel seçime gitmekten korkan UBP'yi Haziran'da bir erken genel seçimle karşımızda bulalım istiyorum zaten'' dedi.
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