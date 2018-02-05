Doğuş Derya'nın yemini geçerli mi?

Geçici Meclis Başkanı Angolemli yanıt verdi
CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın Meclisteki yemininin geçersiz olduğu iddialarına Geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli yanıt verdi.
Bugünkü Meclis toplantısında YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın Meclisteki yemininin geçersiz olduğunu ileri sürmesinin ardından konuşan konuşan Geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli, Derya’nın yeminin geçerli olduğu kanaatine vardıklarını, bu kararın hukukçulara danışılarak verildiği bilgisini aktardı.
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