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Doğuş Grubu, otellerini Dubai Emiri'ne satıyor

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Bankalara olan döviz karşılığı 25.2 milyar liralık borcunu yapılandıran Doğuş Holding'in bazı otellerini Dubai Emiri El Maktum'un yatırım şirketine satmak için görüştüğü ileri sürüldü.
Doğuş Grubu, otellerini Dubai Emiri'ne satıyor

Bankalara olan döviz karşılığı 25.2 milyar liralık borcunu yapılandıran Doğuş Holding'in bazı otellerini Dubai Emiri El Maktum'un yatırım şirketine satmak için görüştüğü ileri sürüldü. Bloomberg'in haberine göre satılması planlanan tesisler arasında İstanbul Grand Hyatt ve İtalya'daki iki otel de bulunuyor.

Aralık ayında bankalara döviz karşılığı 25.2 milyar liralık borcunu yapılandıran Doğuş Holding’in şimdi de bazı otellerini Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el Maktum’un yatırım şirketine satmak için görüştüğü ileri sürüldü.

Habertürk’ün Bloomberg ajansından aktardığı habere göre satılması planlanan tesisler arasında İstanbul Grand Hyatt, İtalya’daki Capri Palace ve Aldrovandi Villa Borghese de bulunuyor.

Otellerin Dubai’nin emirlik kontrolündeki üç holdinginden Jumeirah Grup tarafından işletileceği de iddia edildi.

Doğuş Holding, Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan’da 10 adet marinası bulunan D-Marinas’ın yüzde 25 hisssesini mayıs ayında 70 milyon avro, yeme-içme sektöründe aralarında Nusr-Et ve Zuma gibi popüler markaların da bulunduğu restoranların çatı şirketi d.ream’in yüzde 17 hissesini 200 milyon avro bedelle satmıştı.

Holding son olarak kasım ayında Madrid’de bulunan Villa Magna otelini 210 milyon avroya devretmişti.

BORÇ YAPILANDIRMIŞTI

Doğuş, dövizdeki kur farkından dolayı zarar ettiği gerekçesiyle bankalarla geçtiğimiz aylarda masaya oturarak kredi borçlarını yeniden vadelendirmişti.

Grubun, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği 2017 yılı bilançosuna göre bankalara 23.5 milyar lira borcu bulunuyor. Yine bilançoya göre grup geçen yıl 2 milyar 800 milyon lira, 2016 yılındaysa 2 milyar lira zarar etti.

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