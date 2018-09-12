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Doğuştan ‘ay yıldızlı’ boğa: 29 Ekim’de kurban edilsin diye Erdoğan’a hediye

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Kayseri’de Türk bayrağının simgesi ay-yıldız benzeri lekesi bulunan iki yaşındaki ‘Cesur‘ isimli boğa 29 Ekim’de kurban edilmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hediye edilecek.
Doğuştan ‘ay yıldızlı’ boğa: 29 Ekim’de kurban edilsin diye Erdoğan’a hediye

600 kilo ağırlığındaki Simental cinsi boğanın Kurban Bayramı’nda satılmasına ve kesilmesine kıyamadıklarını belirten Hüdaverdi Özet, hayvanı özel olarak beslediklerini ve gözleri gibi baktıklarını söyledi.

Bir besici olan Hüdaverdi Özet şunları söyledi: 

“İnşallah 29 Ekim’de Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan hediye etmek istiyorum. İsterlerse Cesur’u 29 Ekim’de İstanbul’da açılacak olan 3’üncü havalimanının açılışında kurban edebilirler. İsterlerse de çiftliklerine gönderip, ölene kadar burada tutabilirler. Biz kıyamadık. Üzerindeki ay- yıldız boya değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin zaferlerle kazanılmış bayrağının simgesidir. Allah, bayrak simgesini boğamızın üzerine doğuştan koymuştur. Vatan bölünemez, ezan dindirilemez. Her zaman için biz de devletimizin yanındayız. Özel olarak beslendi. İnşallah Risimize özel olarak götürüp teslim edeceğiz.” 

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