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Doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan genç direk dansı yapıyor

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Doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan genç direk dansı yapıyor
Doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan genç direk dansı yapıyor

İtalya’da yaşayan 15 yaşındaki  Francesca Cesarini doğuştan elleri ve bir bacağı yok. Dolayısyla akrobatik direk dansçısı olmak istediğini söylediğinde annesi biraz şaşırmış. Francesca üç yıl sonra Uluslararası Direk Sporları Federasyonu’nun düzenlediği şampiyonada yarıştı.

Pandemi nedeniyle bu yıl şampiyona online düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından direk dansçılarının katıldığı şampiyonada jüri, yarışmacıların videolarını izleyerek değerlendirme yaptı. Francesca engelli kategorisinde yarışan tek sporcuydu ve altın madalya kazandı.

 

Reuters’ın görüştüğü Francesca, “Belki sosyal medyada gördüm veya rüyamda bilmiyorum. Tek bildiğim bir gün uyandım ve anneme direk dansı yapmak istediğimi söyledim” diyor.

Francesca çoğu yaşıtı gibi tel takıyor, McDonalds’a gitmeyi seviyor, arkadaşlarıyla pop müzik dinliyor ve sıkı bir Harry Potter hayranı.

Ancak herkesin kolay kolay yapamayacğı bir spor dalını seçmiş. Direk dansının onu özgürleştirdiğini söylüyor: “Bu yüzden direk dansıını seviyorum. Çünkü biliyorum ki direkte ne istersem yapabiiim. Ve bu çok güzel bir şey.”

 

Francesca protez bacak kullanıyor ancak sekiz yaşındayken kendisini engellediğini düşündüğü için protez elleri kullanmaktan vazgeçmiş.

Babası Francesca’yı ne istediğini bilen bir kız olarak tanımlıyor: “Belirli hedaflere ulaşmak ister. Francesca ‘durum bu‘ diye kabul etti. Bir bacağı ya da elleri hiç olmadı. Dolayısyla her şeyi sahip olduklarıyla yaptı.”

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