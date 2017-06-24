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Doktor çift bebeklerine bez kullandırmadan tuvalet eğitimi verdi

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Doktor çift bebeklerine bez kullandırmadan tuvalet eğitimi verdi
Biri patoloji, diğeri enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan doktor çift, bebeklerine bez kullandırmak istemedi.

 “Tuvalet iletişimi” (elimination communication) adı verilen bir teknik uygulayan çift, hem çevreyi, hem bebeklerinin sağlığını hem de paralarını korumuş oldu.

Yılda 27 milyondan fazla tek kullanımlık bebek bezi atığına katkıda bulunmak istemeyen Kaliforniyalı hekim bir çift, doğacak olan üçüncü çocuklarında bez kullanmayı bırakmak istedi. Günlük bebek bezi yıkamanın da, su kıtlığı çeken ülkeler düşünülünce, çevre dostu olmadığına karar veren çift, “tuvalet iletişimi”(elimination communication) adı verilen bir tekniği keşfetti.

“HASTANEDEN GELİR GELMEZ, TUVALET İLETİŞİMİ KURMAYI BAŞARDIM”

Medimagazin’in Reuters’a dayanarak verdiği habere göre, Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi’nde patoloji uzmanı olan Dr. Rosemary Bender ve Los Angeles Çocuk Hastanesi’nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan kocası Dr. Jeffrey Bender, tuvalet iletişimi olarak adlandırılan metotla bebeklerin verdiği doğal sinyalleri takip etmeyi öğrenerek, doğru zaman geldiğinde tuvalete gitmesini sağladı.

“İNANILMAZDI AMA YAPTI”

Hastaneden gelir gelmez bebeğiyle tuvalet iletişimi çalışmaları yapmaya başladığını söyleyen Dr. Rosemary, “Onu lazımlığa oturttum, bacaklarını nazikçe tuttum, belini destekledim ve inanılmazdı ama yaptı.” İfadelerini kulandı.

“İDRAR YOLU VE MRSA ENFEKSİYONLARINI ENGELLEMEK İÇİN EN İYİ YOL”

Baba Dr. Bender ise, gelecek nesilleri korumak, daha az para harcamak ve bebeklerinin daha sağlıklı olmasını sağlamak için tuvalet iletişiminin çok iyi bir seçenek olduğunu aktardı.

Pediatri uzmanlarının bez kullanmamanın yararlarıyla ilgili bilgilendirme yapmasını istediğini söyleyen Dr. Bender, “Tuvalet eğitimi sadece çevreyi kurtarmaz, aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarını ve metisiline dirençli staphylococcus aureus enfeksiyonu veya deri enfeksiyonlarını engellemek için de bebek bezi kullanmamak en iyi yoldur” dedi.

TUVALET İLETİŞİMİ BAZI UZAKDOĞU ÜLKELERİNDE KULLANILIYOR

Dr. Rosemary ve eşi, yaşamı boyunca hiç bez kullanmayan ve şimdi 5 yaşına gelen kızlarıyla sürekli ilgilendiklerini fakat işe başladıkları zaman bir bakıcı tuttuklarını anlattı. Bakıcılarının ilk başta tuvalet iletişimini zaten bildiğini fark etmediklerini aktaran Rosemary, Tayvan gibi bazı Uzakdoğu ülkelerinde de bebeklerin bez kullanmadan yetiştirildiklerini ve kızının bakıcısının da bu yöntemi Tayvanlı büyükannesinden öğrendiğini ifade etti.

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