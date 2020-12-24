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Doktor: Genç, spor yapan, sigara içmeyen hasta kalbi durmuş halde hastaneye geldi

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Muş Devlet Hastanesinde görev yapan acil tıp uzmanı Ürke Selen Sağlam ve kardiyoloji uzmanı İlke Erbay, Covid-19 tedavisi gören hastalarına ‘nefes’ olabilmek için çabalıyor.
Doktor: Genç, spor yapan, sigara içmeyen hasta kalbi durmuş halde hastaneye geldi

Hastanenin pandemi birimlerinde çalışan Sağlam ve Erbay, zorlu süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Mart ayından beri tüm pandemi birimlerinde görev yapan Sağlam toplumun tedbirlere uymasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: “Covid-19 tüm gücüyle etkisini sürdürüyor. Genç, düzenli spor yapan, sigara kullanmayan Covid-19 hastası, kalbi durmuş şekilde hastaneye getirildi. Acil serviste hayata döndürdük. Şu an yoğun bakımda yatıyor. ‘Ben gencim, kronik bir hastalığım yok, benim tedbirlere uymama, maska takmama gerek yok’ gibi düşüncelere kapılmayın. Bu hastalık herkeste farklı şekilde kendini gösteriyor ve büyük acılara neden olabiliyor.”

Sağlık çalışanları olarak salgının ülkede görüldüğü ilk günden bu yana canla başla çalıştıklarını dile getiren Sağlam şöyle devam etti:
“Tek amacımız hastalarımızı iyileştirmek, buradan sağlıklı bir şekilde taburcu ederek sevdiklerine kavuşturmak. Bu salgını hafife almayın. Biz sağlık çalışanları olarak bu savaşta en ön safta yer alıyoruz. Vatandaşların da bu konuda desteğini bekliyoruz. Maskesiz dolaşan insanları görünce bütün emeklerimizin boşa gittiğini düşünüyoruz. Bu hastalık sandığınız kadar basit bir hastalık değil. Maskenizi takın, yoğun bakıma düşmek zorunda kalmayın.”

‘İyileşmeleri bizim için hediye’

Kardiyoloji uzmanı İlke Erbay da salgının başından beri meslektaşlarını ve hastalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Erbay ifadeleri kullandı: “Kişisel hijyenimize, maske ve sosyal izolasyona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Covid-19 ölümcül bir hastalık. Bir maskeyle bu ölümcül hastalığı önleyebiliriz. İnsanların kaçtığı Covid-19 hastalarını bizler tedavi etmek için çaba gösteriyoruz. Covid-19 hastalarının iyileşmelerini ve taburcu olmalarını görmek bize en büyük hediye oluyor. Bütün sağlık çalışanları büyük bir özveriyle çalışıyor. İnsanların da buna göre hareket etmesi gerekiyor.”

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