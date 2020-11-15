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Doktor Kamiloğlu:Pandemi hastanesine pandemi doktor ekibinden kimsenin davetli olmadığını biliyor muydunuz?

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Doktor Kamiloğlu:Pandemi hastanesine pandemi doktor ekibinden kimsenin davetli olmadığını biliyor muydunuz?
Doktor Kamiloğlu:Pandemi hastanesine pandemi doktor ekibinden kimsenin davetli olmadığını biliyor muydunuz?

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'de Göğüs Hastalıkları Uzmanı DR.Emine Kamiloğlu:

Siz hiç bu tulumun içine girdiniz mi? Girip dakikalarca hasta baktınız mı? Biz baktık. Nefes alamadan, kan ter içinde, hiç usanmadan, gocunmadan, meslek aşkı ile baktık. Pandemi kontrolunde alın terimiz var, özverimiz var, fedakarlığımız var.

Bugün sayemizde yapılan pandemi hastane açılışında pandemi doktor ekibinden kimsenin davetli olmadığını biliyor muydunuz?

Kendi adıma konuşacak olursam orda olmak isterdim. Bir teşekkür, belki bir tebessüm yeterdi...

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