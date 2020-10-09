Doktor: Kaybettiğim hastam, entübe olmadan önce ‘Beni bırakma’ diye yalvardı

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Fatih Demircan ve göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muhittin Akarsu, birçok sağlık çalışanı gibi salgın sürecindeki tanıklıkların derin iz bıraktığı isimlerden.

Demircan, entübe olmadan önce, “Hocam beni bırakma” diye yalvaran hastasını unutamıyor. Akarsu, tedbirlere uymayıp virüsü kapanların büyük pişmanlık yaşadığını vurguluyor.

Yoğun bakım uzmanı Demircan AA muhabirine şunları anlattı: “Bir nefesin önemini anlıyorlar. Sağlıklı bir birey farkında olmadan nefes alıyor ancak yoğun bakıma gelen hasta bir nefes alırken bile zorlanırken, boğulma hissi yaşıyor. Bir kelimeyi ağzından rahatlıkla çıkaramıyor. 50’li yaşlarında ciddi zatürreesi olan bir hastam oldu. Hiçbir hastalığı yoktu. Hiçbir zaman tütün ürünleri kullanmamıştı. Entübe olmadan önce ‘Hocam beni bırakma’ diye yalvardı. O sırada kendimi çok çaresiz hissettim. Bu hastam uzun süre yoğun bakımda kaldı ancak kaybettik. 40-45 gündür yoğun bakımda yatan hastalar var.”

Covid-19’un akciğerde bazı bozukluklara neden olduğunu, yoğun bakım sonra hastaların toparlanmasının ve eski yaşantısına dönmesinin uzun süre aldığını belirterek kimde ağır kimde hafif seyredeceğini kestirmenin zor olduğunu ifade etti.

‘Tedbire uymayan başkasının vebaline giriyor’

Demircan kuralları ihlal edenlerle ilgili ise şunları söyledi: “Tedbirlere uymayanlar başkalarının vebaline de girebiliyor. Asemptomatik olan hastalar birinin ya da bir sağlık çalışanının hastalanmasına sebep olabiliyor, bir canı yakabiliyor. Dikkatsizlik ve umursamazlık ciddi sonuçlara neden oluyor. Yoğun bakım hastalarının çektiği acıyı, çaresizliği görseler tedbirlere uyarlar.”

Eşinin de yoğun bakım uzmanı olarak görev yaptığını söyleyen göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muhitin Akarsu ise şöyle konuştu: “Elimizden geldiğince insanlığa faydalı olmak için mesleğimizi yapıyoruz. Covid-19 salgını sürecinde unutamadığım anılarım oldu. Bir hastasını muayene ederken Covid-19’a yakalanan bir aile hekimi hastam oldu. Çok fazla nefes darlığı ve klinik şikayeti vardı. Kötüleşeceğini düşünüyordum. 13-14 günlük uzun bir süreçten sonra yoğun bakım ünitesine vermeden servisten taburcu ettim. 52 yaşında bir kadın hastam vardı. Yoğun nefes darlığı vardı. Onu da iyileştirip taburcu ettim. Her hastayı taburcu ettikten sonra mutlu oluyorum.”

‘Büyük pişmanlık içindeler’

Akarsu, hastalığı hafife alanların pişmanlığını şöyle anlattı:

“Birçok hastanın pişmanlığı oluyor, ‘Bana bulaşmaz zannettim’, ‘Nereden geldi bilmiyorum’ diyorlar. Bir kadın hastam, ‘Benim semptomlarım var ama çok dikkat ettim’ dedi. Ben de ‘Maskeni takıyor muydun’ diye sorduğumda kafasını eğdi. Covid-19 hastaları büyük pişmanlık içindeler. ‘Bana gelmez’ diye düşünüyorlar ama herkes hastalanabilir. 19-20 yaşında da 80-85 yaşında da hastamız var. 30’lu yaşlarda yoğun bakıma inen birçok hasta gördüm.”