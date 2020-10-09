  • BIST 1.166
  • Altın 487,249
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1915 test yapıldı, 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Doktor: Kaybettiğim hastam, entübe olmadan önce ‘Beni bırakma’ diye yalvardı

»
Doktor: Kaybettiğim hastam, entübe olmadan önce ‘Beni bırakma’ diye yalvardı
Doktor: Kaybettiğim hastam, entübe olmadan önce ‘Beni bırakma’ diye yalvardı

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Fatih Demircan ve göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muhittin Akarsu, birçok sağlık çalışanı gibi salgın sürecindeki tanıklıkların derin iz bıraktığı isimlerden.

Demircan, entübe olmadan önce, “Hocam beni bırakma” diye yalvaran hastasını unutamıyor. Akarsu, tedbirlere uymayıp virüsü kapanların büyük pişmanlık yaşadığını vurguluyor.

Yoğun bakım uzmanı Demircan AA muhabirine şunları anlattı: “Bir nefesin önemini anlıyorlar. Sağlıklı bir birey farkında olmadan nefes alıyor ancak yoğun bakıma gelen hasta bir nefes alırken bile zorlanırken, boğulma hissi yaşıyor. Bir kelimeyi ağzından rahatlıkla çıkaramıyor. 50’li yaşlarında ciddi zatürreesi olan bir hastam oldu. Hiçbir hastalığı yoktu. Hiçbir zaman tütün ürünleri kullanmamıştı. Entübe olmadan önce ‘Hocam beni bırakma’ diye yalvardı. O sırada kendimi çok çaresiz hissettim. Bu hastam uzun süre yoğun bakımda kaldı ancak kaybettik. 40-45 gündür yoğun bakımda yatan hastalar var.”

Covid-19’un akciğerde bazı bozukluklara neden olduğunu, yoğun bakım sonra hastaların toparlanmasının ve eski yaşantısına dönmesinin uzun süre aldığını belirterek kimde ağır kimde hafif seyredeceğini kestirmenin zor olduğunu ifade etti.

‘Tedbire uymayan başkasının vebaline giriyor’

Demircan kuralları ihlal edenlerle ilgili ise şunları söyledi: “Tedbirlere uymayanlar başkalarının vebaline de girebiliyor. Asemptomatik olan hastalar birinin ya da bir sağlık çalışanının hastalanmasına sebep olabiliyor, bir canı yakabiliyor. Dikkatsizlik ve umursamazlık ciddi sonuçlara neden oluyor. Yoğun bakım hastalarının çektiği acıyı, çaresizliği görseler tedbirlere uyarlar.”

Eşinin de yoğun bakım uzmanı olarak görev yaptığını söyleyen göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muhitin Akarsu ise şöyle konuştu: “Elimizden geldiğince insanlığa faydalı olmak için mesleğimizi yapıyoruz. Covid-19 salgını sürecinde unutamadığım anılarım oldu. Bir hastasını muayene ederken Covid-19’a yakalanan bir aile hekimi hastam oldu. Çok fazla nefes darlığı ve klinik şikayeti vardı. Kötüleşeceğini düşünüyordum. 13-14 günlük uzun bir süreçten sonra yoğun bakım ünitesine vermeden servisten taburcu ettim. 52 yaşında bir kadın hastam vardı. Yoğun nefes darlığı vardı. Onu da iyileştirip taburcu ettim. Her hastayı taburcu ettikten sonra mutlu oluyorum.”

‘Büyük pişmanlık içindeler’

Akarsu, hastalığı hafife alanların pişmanlığını şöyle anlattı:

“Birçok hastanın pişmanlığı oluyor, ‘Bana bulaşmaz zannettim’‘Nereden geldi bilmiyorum’ diyorlar. Bir kadın hastam, ‘Benim semptomlarım var ama çok dikkat ettim’ dedi. Ben de ‘Maskeni takıyor muydun’ diye sorduğumda kafasını eğdi. Covid-19 hastaları büyük pişmanlık içindeler. ‘Bana gelmez’ diye düşünüyorlar ama herkes hastalanabilir. 19-20 yaşında da 80-85 yaşında da hastamız var. 30’lu yaşlarda yoğun bakıma inen birçok hasta gördüm.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs: Okullar açıldıktan sonra İstanbul’daki ‘hasta’ sayıları yüzde 87 arttı09 Ekim 2020 Cuma 19:41
  • Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi09 Ekim 2020 Cuma 17:03
  • Sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi09 Ekim 2020 Cuma 13:51
  • Sağlık Bakanı Koca: Salgının hızını kestik09 Ekim 2020 Cuma 12:39
  • Türk Askerinin Irak Ve Suriye'deki Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Tbmm Kararı Resmi Gazete'de09 Ekim 2020 Cuma 10:50
  • Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘eğilme’ yanıtı09 Ekim 2020 Cuma 09:20
  • Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son durum09 Ekim 2020 Cuma 09:11
  • Swinger rezaleti! İğrenç görüntülü konuşma detayı08 Ekim 2020 Perşembe 21:51
  • Kılıçdaroğlu: Maraş’ın tamamının açılması lazım08 Ekim 2020 Perşembe 16:29
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan açıklamalar08 Ekim 2020 Perşembe 15:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti