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Doktor Mehmet Öz’den karantina tavsiyesi: Bol bol seks yapın

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Doktor Mehmet Öz’den karantina tavsiyesi: Bol bol seks yapın
Doktor Mehmet Öz’den karantina tavsiyesi: Bol bol seks yapın

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlatan Doktor Mehmet Öz şimdi de karantinadayken yapılabilecekler hakkında konuştu. Öz, evde kalan çiftlerin gerilimi azaltmak için 'bol bol seks yapmasını' tavsiye etti.

TMZ’ye konuşan Öz, içeride kalan insanların Koronavirüs'le mücadele için önerilen sosyal mesafenin olumsuz etkilerine karşı bol bol seks yapmalarını önerdi. Öz, “Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm seks. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi” dedi.

"Doğum patlaması yaşanacak"

Dr. Öz, fiziksel teması öneren az sayıda uzmandan biri. Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) sosyal mesafe çerçevesinde insanların birbirinden en az 1.8 metre uzak durması gerektiğini savunuyor.

Öz’ün tavsiyelerine mesafeli yaklaşan uzmanlar da yorumda bulundu. Long Island’da acil servis doktoru Dr. Frederick Davis, salgın sırasında seks konusunun gri bir alan olduğunu söyledi. Davis, “Eğer hiçbir semptom göstermiyorsanız cevap evet. 8-9 ay içinde doğum oranlarında patlama bekliyorum” diye konuştu.

El yıkama tekniği

Öz, Jimmy Fallon’ın Tonight Show programına katıldığında el yıkama yöntemleriyle gündeme gelmişti. Kapsamlı bir şekilde el yıkanması gerektiğini ve Koronavirüs'le mücadele etmek için detaylıca el yıkamanın önemli olduğunu dile getiren Dr. Öz, el yıkama hareketlerine, 'Turkish Twist' ismini vermişti.

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