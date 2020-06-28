Doktor olmak için 60 yaşında YKS'ye girdi

Kahramanmaraş'ta Yunus Doğru isimli bir vatandaş 60 yaşında doktor olmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Doğru, 30 yıldır muzdarip olduğu hastalık nedeniyle doktor olmak için hedefinin tıp fakültesi olduğunu söyledi.



Dışarıdan okuyarak 1982'de liseyi bitiren Yunus Doğru, 26 yıl Devlet Su İşleri'nde çalıştıktan sonra 2012'de emekli oldu. Yunus Doğru, 38 yıl ara verdiği eğitime yeniden başladı ve bugün yapılan YKS'ye girdi.

Sınava Kahramanmaraş'taki Türk Telekom Ortaokulu'nda giren Yunus Doğru, okumanın yaşı olmadığını belirterek, "Liseyi bitirdikten sonra okumaya vakit bulamadım. 30 yıldan beri Ankara İbni Sina Hastanesi'nde iltihaplı eklem romatizması tedavisi görüyorum. Hastalıkla ilgili tecrübelerimden dolayı bu konuda uzmanlaştım. Sonra dedim ki, "Madem bu hastalığı çekiyorum, bunun ilmini okuyayım" diye hedefi büyük tuttum" diye konuştu.

"İnşallah tıp kazanırım" diyen Doğru, "Bu amaçla hem gençlerimize örnek olalım, bu şekilde de devam edelim" ifadelerini kullandı.