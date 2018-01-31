Doktor ‘Ölüme sebebiyet verme’ suçundan yargılanacak

71 yaşındaki İngiliz vatandaşı Robert Deeming’in, ölümünde ihmali olduğu anlaşılan Doktor Pınar Özgüven tutuklandı

Lapta’da 2014 yılında trafik kazası geçiren ve hastaneden taburcu edilmesinin ardından iç kanama neticesinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki İngiliz vatandaşı Robert Deeming’in doktor ihmali nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Robert Deeming’in ölümünde ihmali olduğu anlaşılan Doktor Pınar Özgüven, ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla yargılanacak.

Tabipler Birliği ve Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, trafik kazasının gerçekleştiği gün Girne Akçiçek Hastanesi’nde görevli olan Pratisyen Hekim Pınar Özgüven’in gerekli muayene ve tetkikleri yapmadan hastayı taburcu ettiği ve aynı gece ilerleyen saatlerde evinde fenalaşarak hayatını kaybeden Robert Deeming’in kazaya bağlı iç kanama neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dört yıl sonra, “İhmal Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme” suçlamasıyla tutuklanan Doktor Pınar Özgüven, dün Girne’de mahkemeye çıkarılarak yargılanıncaya değin teminata bağlandı.

Ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanacak

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Üzeyir Koşer’i tanık olarak dinletti.

Zanlı Pınar Özgüven’in “İhmal Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme” suçundan methaldar olduğunu belirten polis Çavuşu Üzeyir Koşer, Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’nde görevli Pratisyen Hekim Pınar Özgüven’in 23 Temmuz 2014 tarihinde trafik kazası geçiren Robert Deeming’i gerekli muayene ve tetkikleri yapmadan hastaneden taburcu ettiğini söyledi.

Aynı gece evinde fenalaşarak hayatını kaybeden Deeming’e yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin trafik kazasına bağlı iç kanama olduğunu kaydeden Koşer, Tabipler Birliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Robert Deeming’in, Doktor Pınar Özgüven’in ihmali neticesinde hayatını kaybettiğinin belirlendiğini ifade etti.

Zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Üzeyir Koşer, zanlının yargılanmaktan kaçmasını önlemek amacıyla mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargılanıncaya kadar serbest

Yargıç Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanıp, tüm kimlik ve seyahat belgelerine el

konulması, KKTC vatandaşı birer kişinin lehinde 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

Olay nasıl olmuştu?

Lapta’da 23 Temmuz 2014 tarihinde trafik kazası geçiren ve hastaneden taburcu edilmesinin ardından gece yarısı evinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Robert Deeming’in kazaya bağlı iç kanamadan öldüğü otopsiyle belirlenmişti.

Polis bültenine göre, 71 yaşındaki Deeming, 23 Temmuz 2014 tarihinde saat 19.30 sıralarında GF 092 plakalı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp toprak sete çarpmıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve eşi Gillian Rosemary Deeming, Dr. Girne Akçiçek Hastanesi’nde ayakta tedavi edilmelerinin ardından taburcu edilmişti.

Robert Deeming’in aynı gece saat 02.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda ceset üzerinde yapılan otopsi neticesinde ölüm nedeninin “Trafik kazası sonucu oluşan karın travmasının neden olduğu iç organ ve damar yaralanması sonucu gelişen iç kanama” olarak belirlenmişti.

(kıbrıs)